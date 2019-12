Tennis de table : deux victoires une défaite pour cette 4e Journée de Phase 1

Macon fait les frais de venir se frotter à Châtenoy-le-Royal pour les Départementaux, mais l’ASL Châtenoy-le-Royal perd sa première place face à Chagny en Régional.

Une quatrième journée de Phase 1 qui a apporté quelques surprises, faisant bonne place aux deux équipes engagées en départementales et privant de la première place l’équipe 1 engagée en régional 3D.

Du coté des Départementaux

Pour l’équipe de l’ASL tennis de table en D2B, la réception de CTTC MACON 2 ne semblait pas être une rencontre dangereuse à la vue des classements des visiteurs.

Effectivement les locaux ont pris rapidement le large menant 6/2 avant les doubles puis 15/2 la dernière rencontre, voyant la défaite 13/11 au 5ième set d’Emmanuel Lecat (1048pts) face à Aymeric Cavalon (894pts) au terme d’une rencontre de très haute intensité.

Bruno Ferrando avec quatre victoires et le double associé à Emmanuel Lecat, trois victoires, Stéphane Thévenot trois victoires et le double associé à Benoit Brégand trois victoires. A noter que les trois points Mâconnais sont à mettre à l’actif d’Aymeric Cavalon.

Quant à l’équipe en D3B, elle recevait l’équipe 3 du CTTC MACON avec des classements supérieurs pour les mâconnais. Les Châtenoyens pensaient au mieux faire un nul. C’était sans compter sur la combativité de cette équipe qui s’impose finalement 11/7.

Pascal Limonet et Eric Gayer trois points, alors que les frères Jayet, Nicolas et Mathew avec deux victoires chacun et le double assurent l’essentiel.

Pour la Régional 3D, elle recevait Chagny TT2, équipe complète et homogène, les locaux s’attendaient à une forte opposition et c’est malheureusement ce qui c’est produit. Malgré quatre belles gagnées sur sept, Chatenoy-le-Royal s’incline 05/09 et perd ainsi sa place de leader de la poule. Frédéric Gueugneaud totalement dans un jour sans avec une victoire, Régis Ravel-Chapuis lui dans un bon jour avec trois victoires, Théo Chambelland et Anthony Mugnier s’inclinent à trois reprises mais remportent leur double.

JC Reynaud