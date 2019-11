Comme chaque année le public venu visiter l’exposition « Ombres et Couleurs » a été invité à donner son avis sur l’impression artistique, au regard d’un peintre ou d’un sculpteur.

Pour cette Exposition 2019 de l’Exposition « Ombres et Couleurs » les lauréats sont :

Prix de la municipalité, catégorie peintre, Monsieur Riaud Emmanuel pour son tableau « Automne Flamboyant »

Prix du Public, catégorie peintre, Madame Danièle Rebichon pour son tableau « La danseuse », tableau ayant servi de fond d’affiche pour annoncer l’Exposition

Prix de la Municipalité, catégorie sculpteur, Madame Cuny Marlène pour sa sculpture « Ondulation africaine »

Prix du Public, catégorie sculpteur, Madame Vasil Patricia pour sa sculpture « le Lion »

Il semblerait que la Cuvée 2019 soit d’une bonne facture, aux dires du public qui a fait remarquer la qualité de cette Exposition. Il est vrai qu’au fil des années la haute et belle qualité soit une règle d’or autour de techniques très différentes les unes des autres et parfois même originales.

L’organisation tient à remercier les visiteurs, mais aussi et surtout les artistes qui ont répondu présents lesquels ont permis de contribuer au succès de cette exposition qui entre tout à fait dans l’esprit culturel qui anime la commune châtenoyenne.

JC Reynaud