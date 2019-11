Sortie Champignons à Châtenoy-le-Royal samedi 23 novembre 2019

Idée originale en cette période de l’année que d’aller cueillir et découvrir les champignons de notre territoire.

Quoi de plus nature que de découvrir les espèces ou variétés qui font la richesse de nos bois ou parfois des prairies. Une sortie Champignons est prévue ce samedi 23 novembre 2019 sur Châtenoy-le-Royal. Le rendez-vous est fixé à 8h30 sur le parking de la Mairie, accès par la rue du Bourg.

Vous irez ensuite, avec des connaisseurs, dans le bois du Guide de Marloux pour cueillir des champignons qui feront l’objet ensuite d’une identification vers 11h, à la salle des Charmilles, située dans la cour du Presbytère.

Une identification qui sera sous ma compétence reconnue de la Société des Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon-sur-Saône, une société d’expérience puisque fondée en 1875, elle a pour but l'étude de toutes les Sciences de la Nature dans la région chalonnaise, mais c'est surtout la Botanique et la Mycologie qui retiennent l'attention de ses membres.

N’oubliez de vous munir d’un panier en osier, en évitant ce qui est plastique rendant néfaste pour les champignons.

Il est prudent de se faire inscrire par téléphone auprès du n° suivant : 03 85 98 13 30. L’inscription/participation est gratuite.

JCR

Sortie Champignons,

samedi 23 novembre 2019 à 8h30,

cour de ma Mairie de Châtenoy-le-Royal.