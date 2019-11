Tennis de table : Dure défaite en Régional et beau succès en Départementale 2

Pour cette 5e Journée de Phase 1 deux équipes engagées pour l’ASL Tennis de table, avec un faux-pas pour l’équipe en Régional 3 face au Creusot et un beau succès pour l’équipe Départementale 2 face à Louhans.

En ce qui concerne l’équipe engagée en D2B, le déplacement à Louhans contre Bresse-Ping 2, avec une équipe Châtenoyenne amputée de deux de ses titulaires à très largement souris aux visiteurs.

Belle et nette victoire sur le score de 15/03, grâce au sans faute de Bruno Ferrando et Emmanuel Lecat qui alignent quatre victoires chacun et le double. Pour sa première intégration en championnat, Eric Fouache, nouvel élément du club assurent trois victoires et le double associé à Georges Tissier réussissant deux victoires. A deux journées de la fin du championnat, l’accès à la D1 est pratiquement acquis, tout en restant prudent jusqu’a la fin de cette phase 1.

Prochaine journée de Championnat, le 30 novembre, la D2 recevant ATT Le Breuil 4, la D3 ATT Le Breuil 5.

Plus difficile pour l’équipe en Régional 3 qui fait un nouveau faux pas. Cette équipe après avoir été leader de sa poule, dont on connait la difficulté après les précédentes journées, se retrouve 3ième du fait d’une seconde défaite consécutive.

En déplacement à UPCV 6, les Creusotins ont aligné dans leur rang le N° 654 Français Alexandre Molenda, qui semble-t-il ne joue qu’à domicile. Même si ce dernier assure à minima trois victoires ce qui fut d’ailleurs le cas, les deux contre -performances de Régis Ravel-Chapuis et celle de Frédéric Gueugneaud laissent filer à minima le match nul et pourquoi pas la victoire.

Frédéric Gueugneaud avec deux victoires et le double associé à Régis Ravel-Chapuis qui ne peut assurer qu’une victoire, Théo Chambelland et Anthony Mugnier revenant chacun avec une victoire.

La réception prochaine des Nivernais de St Eloi 2, le 1ier décembre 2019, sera à prendre très au sérieux pour rassurer et consolider le maintien.

JC Reynaud