Un chèque de 500€ pour le voyage des élèves de 3e du Collège

Le Comité de Jumelage a décidé d’apporter une aide financière aux voyages scolaires à l’étranger des élèves de 3e du Collège Louis Aragon.

A l’initiative de professeurs (Anglais et Espagnol), le collège Louis Aragon organise des voyages à l’étranger pour tous les élèves de 3e. Cette année le voyage a lieu en Angleterre, à Londres aux alentours de mars-avril 2020. Des voyages qui permettent bien évidemment de se parfaire dans la langue du pays visité, à travers des rencontres et des visites de lieux et monuments.

Pour réaliser ces voyages il faut monter un budget et en assurer son financement. Des actions sont menées par les élèves afin de participer à ce financement du voyage soit en vendant des tickets à gratter ou, en cette période, par la vente de sapins de Noël.

Le Conseil Départemental de son coté apporte un financement de 4000€, ainsi que le Fonds Social Européen (FSE) à la hauteur de 60€ par élève. Ceci n’est pas suffisant pour assurer la totalité du budget d’autant que le nombre d’élèves partant ne remplira pas le car.

En finalité le cout du voyage est de 395€ par élève. Il manquait 1000 € pour assurer la totalité du budget. C’est pour cela que le Comité de Jumelage a voulu aider et participer, des mains de la trésorière Françoise Reynaud, à la réalisation de ce voyage, en offrant un chèque de 500€ aux élèves venus sur le Marché de Noël dimanche dernier 8 décembre 2019, accompagné de leur professeur d’Anglais, Anne Antoine, laquelle n’a pas caché sa surprise, ainsi que les élèves, de voir le montant attribué sans doute par la volonté du Père Noël présent dans la salle à cette occasion.

JC Reynaud