420 Aînés ont répondu à l’appel de la galette du CCAS

Ambiance des grands jours dans la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal ou pas moins de 420 Aînés de la commune se sont retrouvés, répartis sur deux jours, ce lundi 13 janvier et mardi 14 janvier 2020 après-midi autour d’une galette des Rois et d’une piste de danse.

Plus que les longs discours, le Maire Vincent Bergeret, ses adjoints et ses conseillers municipaux, dont Madame le Sénateur Marie Mercier, ont fait part du plaisir qu’ils avaient à accueillir tous les Aînés avec une pensée pour ceux qui ne pouvaient se déplacer, chacun servant et saluant tout le monde et présentant des voeux de bonne santé et heureuse année. L’occasion pour présenter le nouveau policier municipal Olivier Lacour et de rappeler quelques consignes de sécurité, particulièrement au regard de certains démarchages. mais aussi des dates de festivités musicales, entre autres un karaoké géant pour les Ainés, programmé à la salle des fêtes, avec la nouvelle installation de vidéo projection.

Une service effectué par les conseillers municipaux, l’équipe du CCAS chargée des personnes âgées et des bénévoles dévouées. Il y eut des reines, il y eut des rois, il y eut surtout de la bonne humeur dans cette salle magnifiquement décorée par le Comité de Jumelage à l’occasion de son 20e édition du Marché de Noël ou place fut aussi laissée à la danse grâce à l’animation de l’orchestre Gilbert Drigon et Cie.

JC Reynaud

Place aux photos