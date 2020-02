Dimanche 26 janvier 2020 : grand Loto de la Banda Desperados de Châtenoy-le-Royal

Après leur soirée concert de la veille, les musiciens de l’Harmonie Banda Desperados proposent leur Grand Loto annuel le dimanche 26 janvier 2020, avec de très nombreux lots dont un séjour pour deux d’une semaine au choix, un baptême en hélicoptère au-dessus du Chalonnais au départ de Champforgeuil, une TV led, etc … ( voir affiche ci-dessus), au total plus de 2500€ de lots et bons d’achat sont ainsi proposés.

Une après-midi qui ouvrira ses portes à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal, avenue Maurice Ravel à 13h pour débuter des parties à 14h. Au total 18 parties à la carte complète seront jouées sur la base de 7€ la carte - 12€ les deux cartes; 15€ les trois cartes, la carte supplémentaire est à 5 €.

Buvette et pâtisseries seront à disposition des joueurs.

JCR