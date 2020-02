Voeux du Maire : «  Conservons ce service public de proximité »

Le Maire de Châtenoy-le-Royal a saluer le travail des agents de la commune en rappelant ce qui a été fait en 2019 et ce qui devra se faire en 2020.

Dans une salle Rameau accueillante force a été de constater que les agents de la commune ont bien répondu présent à cette invitation traditionnelle de cérémonie des Voeux au personnel communal.

Une porte d’entrée de la collectivité

Comme il est d’usage, la parole a été donné à la Directrice Générale des Services, Marie-Laure Brochot qui a tenu à commencer sur une note conviviale : « Les voeux ce sont de petits et de grands bonheurs, des moments de la vie qui vous rendent heureux et je le redis encore la nouvelle année sera ce que l’on veut bien en faire. »

Saluant comme il se doit cette notion de Service Public qui doit être fait avec envie et sérieux : « Nous arrivons à une fin de mandature et je formule des voeux de sérénité pour chacun. Que chaque agent puisse faire le service au public. Nous sommes la porte d’entrée de la collectivité territoriale par notre proximité, notre réactivité et la valeur de notre travail. Nous devons être à l’écoute, comme je le suis avec vous, dans les moments difficiles de la vie et il est important de mettre du sens, de l’humain dans les relations de travail. »

Puis revenant sur certaines positions d’un syndicat : «Je suis choquée par les positions d’organisations syndicales qui font leurs fonds de commerce de certaines actions. Notre rôle est avant tout d’accompagner les agents. J’en veux pour preuve l’arrivée d’un médecin du travail qui sera présent pour vous et très compétent en la matière de par son expérience. »

Se projetant sur l’année à venir : «Nous avons de très beaux projets sur la commune, en cours de réalisation ou à venir. Nous aurons le passage de la Commission nationale du Label Ville 4 Fleurs qui sera remis en jeu, tout un ensemble qui est propre au travail de tous. Que chacun puisse s’épanouir dans son travail et je tiens à remercier les élus. »

Prendre conscience de la proximité

Pour le maire Vincent Bergeret, l’analyse et les voeux se rejoignent quelque peu avec la Directrice Générale des Services. Il a voulu en premier saluer Marie Mercier qui l’a précédé à cette fonction « Je sais Marie que tu es très attachée à cette cérémonie des voeux et je tiens une nouvelle fois à te remercier pour ton soutien. »

Eu ouvrant le chapitre des réalisations sur la ville, Vincent Bergeret a souligné toute l’importance que revêt le travail des agents auxquels parfois se joignent des entreprises privées : « Il nous appartient de répondre aux besoins de la population et ce en fonction de nos finances ». Puis reprenant la liste des travaux de l’année, le maire a indiqué que la société Orange a prévu de déployer la fibre optique sur l’ensemble de la commune en 2020, laquelle est équipée actuellement à 75%. De continuer sur l’installation de la vidéo protection mise en place et sur la venue en 2019 des médecins à la Maison de santé, en laissant entendre d’autres possibilités.

« Nous tenons à conserver ce service de proximité que vous êtes, face à une dématérialisation qui va trop vite et qui ne prend pas en compte les besoins des usagers et je tiens à vous remercier pour votre travail. Le budget 2020 a été voté le 16 janvier autour de travaux précis, d’économie d’énergie et de cout de fonctionnement. Le chantier de la Résidence Seniors a débuté ce matin 27 janvier 2020. Il y aura des travaux en régie et espérons-le, l’aménagement de la bordure de la Place du marché. La Police Municipale sera plus présente sur le terrain et bien évidemment les activités du CCAS et de la Bibliothèque seront toujours aussi largement ouvertes aux Châtenoyens. C’est pour cela que je tiens à vous remercier pour votre investissement personnel et pour tout ce que vous faites au service de la population. » a conclu le Maire.

Une cérémonie qui s’est terminée sur les voeux de Marie Mercier, Sénateur et Maire Honoraire de Châtenoy-le-Royal : « Etre élu impacte la vie personnelle et professionnelle. J’ai trouvé avec vous une autre famille et ce n’est pas sans une émotion particulière que j’ai fait ce choix, car je n’étais pas prête à vous abandonner. Vous ne pouvez parfois ne pas aller en arrière sur votre chemin. J’ai follement aimer travailler avec vous et je vous demande de garder l’espoir et la confiance que vous nous avez donné. »

Le verre de l’Amitié a conclu cette cérémonie après avoir saluer les nouveaux arrivants, les retraités de l’année et les médaillés d’Honneur or et argent.

JC Reynaud