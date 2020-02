Roscón des Reyes pour les élèves des cours d’Espagnol au sein du Jumelage

La Fête des Rois, une tradition au sein du Comité de Jumelage et de ses cours d’espagnol pour clore la série des galettes 2020.

Tradition au Comité de Jumelage avec le partage du Roscón des Reyes, comme le veut cette tradition au sein des cours d’espagnol organisés par le Comité de Jumelage de Châtenoy le Royal

Certes ce n’était le fameux gâteau sous le nom de « Roscón des Reyes » qui se partage en Espagne pour la fête des Rois, marquant ainsi la fin de la période de la Nativité. En terre ibérique c’est l’occasion de faire les cadeaux pour les enfants ou tout simplement de découvrir un « regalito », la fève de la galette.

Il s’agissait tout simplement de la galette traditionnelle, ultime galette d’une longue série entreprise par les associations châtenoyennes. Un instant de grande convivialité pour les élèves de Philippe Romero, les membres du bureau du Comité de Jumelage et du Conseil d’Administration dont Monsieur le maire Vincent Bergeret, Madame Christina Oliveira, principale du Collège Louis Aragon et Fernand Belda et Patrick Prieux, des précurseurs de ce Jumelage.

Bien évidemment le président Philippe Martin a confirmé le plaisir de voir le bon déroulement des cours et de souhaiter à tous une bonne et heureuse année.

Prochain rendez-vous important pour le Comité de Jumelage, une possible assemblée générale statutaire prochaine afin de faire un point sur la vie du Comité de Jumelage et l’espoir d’avoir des nouvelles en provenance de Beniganim.

JC Reynaud