Rugby : L’Entente St Firmin - Châtenoy reçoit Pougues les Eaux ce dimanche 16 février

Pour ce dimanche 16 février 2020, l’équipe de l’Entente Châtenoy/Saint Firmin reçoit les Nivernais de Pougues-les-Eaux. Un match de fin de tableau puisque ces deux équipes occupent l’avant dernière place (Pougues) avec 14 points au compteur ; l’Entente à la dernière place avec 8 points et ce à quatre matchs de la fin de ce Championnat Territorial lequel attribuera les places dans les différentes séries régionales (de 1 à 4 séries) et ensuite permettre de faire des phases finales dans chaque série pour aller vers la bouclier régional à Beaune donnant une place qualificative pour le Championnat de France des séries.

Pour le moment il faut jouer ce dimanche 16 février 2020 et assurer le bon fonctionnement sportif de cette Entente qui, au fil des matchs, a su trouver son rythme et mettre en place son jeu et malgré les incertitudes et les blessures que peut vivre tout club à effectif réduit. Si le rugby se joue à 15 sur le terrain, il ne peut pas se contacter d’un effectif d’à peine une trentaine de joueurs.

Les entraineurs sont cependant satisfait de l’évolution des choses et constatent une réelle envie de bien faire de la part du groupe. Une victoire sur Pougues serait la confirmation de cette envie, sachant que les trois matchs restant ne seront pas une promenade de santé puisque l’Entente se déplace chez le premier, Bourbon Lancy le 1er Mars; reçoit le 5e, RC Dijon le 8 mars et se déplace à Is-sur-Til, 2e de la poule le 22 mars.

Nous avons voulu prendre un avis de joueur concernant l’état d’esprit du groupe. La rencontre avec Nathan Gonzales, 23 ans, joueur de St Firmin lequel pratique le rugby depuis huit ans et occupe une place prépondérante dans l’équipe quand il s’agit du demi de mêlée : « Il règne une bonne entente entre nous; surtout une volonté de la part des deux clubs de bien faire et une grande envie de jouer. Ceci se ressent aussi bien dans les vestiaires avant et après les matchs comme lors de nos moments de détente. Il y a vraiment quelque chose de positif dans cette Entente entre les deux clubs et on a réussi à mettre notre jeu en place, certes il y a encore du travail mais cela nous donne du moral malgré les défaites que nous avons subi. On a toujours su que l’on pouvait gagner et aller plus loin, c’était pour nous un objectif. Nous sommes un groupe solide avec en plus une équipe de dirigeants qui gère bien. Alors pour ce match contre Pougues on aura à coeur de ramener une victoire si possible bonifiée pour faire plaisir aussi à notre capitaine qui a du interrompre sa saison pour raison de santé. »

Le message est clair de la part de ce jeune joueur et visiblement à voir les gars à l’entrainement ce vendredi soir on pouvait entrevoir une volonté déterminante dans la pâleur de l’éclairage du stade de Charréconduit.

JC Reynaud

Championnat Territorial : Entente Châtenoy - St Firmin contre Pougues-les-Eaux,

match à 15h, stade de Charréconduit à Châtenoy-le-Royal.

Arbitre de la rencontre Olivier Reynaud