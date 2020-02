Marine Mangione a présenté ce lundi 17 février 2020 ses 29 colistiers à laquelle elle a ajouté deux suppléants pour une liste qui se définit comme centriste et humaniste.

C’est dans la salle Rameau que la candidate à la mairie de Châtenoy-le-Royal, Marine Mangione, a voulu présenter sa liste paritaire sous l’appellation « Ensemble Châtenoy », tout en précisant qu’elle ne porte pas d’étiquette politique. Rappelons que la candidate est suppléante de Rémy Rebeyrotte, député de La République En Marche pour la 3ème circonscription et précise sur la liste qu’elle est assistante parlementaire.

Une présentation qu’elle a voulu claire en indiquant d’entrée : « La politique politicienne ne m’intéresse pas, je suis là pour construite un projet de territoire et faire rayonner Châtenoy-le-Royal. »

S’adressant à un public clairsemé pour la circonstance, Marine Mangione a souhaité « Donner un nouveau souffle sur Châtenoy-le-Royal avec toute une équipe qui s’engage humainement, toujours à l’écoute de vos attentes et de vos actions, l’humain doit être au coeur des décisions. »

Marine Mangione a ensuite indiqué les raisons de son engagement qui est venu d’une démarche « quartier par quartier, maison par maison, logement par logement pour pouvoir me présenter et présenter une équipe « Ensemble Châtenoy ». J’ai compris à quel point l’engagement pour Châtenoy est puissant quand on joint la sincérité. C’est rassembler, faire avancer et porter des projets pour améliorer le quotidien des Châtenoyens, en tenant compte de l’expérience des plus anciens et écouter les envies de cette nouvelle génération qui aspirer à rester ou s’installer à Châtenoy-le-Royal. »

Avec la préoccupation « de remettre l’humain au coeur des préoccupations », la tête de liste a tenu à souligner qu’elle était la seule liste représentative de la population de Châtenoy-le-Royal dans toute sa diversité « Quelque soit les origines, l’orientation sexuelle, les croyances ou l’handicap. Cette diversité c’est notre force et tous les Châtenoyens peuvent se reconnaitre en nous. »

Une liste dont la moyenne d’âge se situe à 37 ans « Une liste citoyenne qui allie l’engagement, les compétences et le renouveau ou toute la diversité sera représentée au Conseil Municipal. Une liste qui représente Châtenoy-le-Royal dans toute sa splendeur. Une liste qui est là pour servir plutôt que se servir car je suis convaincue que je peux défendre des valeurs qui me sont chères : l’écoute, l’ouverture et la bienveillance….. avec des colistiers au service de l’intérêt commun sur un programme qui sera dévoilé le 5 mars prochain.»

JC Reynaud

La Liste "Ensemble Châtenoy "