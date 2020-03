Rugby : le stade de Charréconduit en effervescence

Match de Championnat Territorial dimanche dernier, remise de shorts par un sponsor et rassemblement des moins de 13 du Chalonnais ce mercredi, le rugby a bien une âme à Châtenoy-le-Royal.

Ça sent bon les phases finales pour l’Entente Châtenoy - Saint Firmin, malgré les classements des deux équipes qui s’affrontaient sur la pelouse de Charréconduit dimanche 16 février 2020. Le résultat on les connait, un nul sur le score de 22 à 22 face à Pougues-les-Eaux avant dernier au classement. On reviendra sur cette phase finale prochainement.

Pour le président et joueur Benjamin Marlot : « On s'est bien battu et on a mené toute la partie, mais l'accumulation de fautes nous a mis sous pression pendant le dernier quart d'heure, et Pougues décroche le match nul sur un essai à la toute dernière action. Mais évolution notable, on a produit du jeu avec nos trois-quarts qui ont fait plaisir à voir, on est sur la bonne voie, et on sera prêts pour jouer les phases finales à 100%. »

De g à d : Tony Pandrot, commercial à Tout'Habitat, Jean-Michel Morandière, créateur du logo, Francis Szabo, directeur de Tout'Habitat

L’occasion en avant-match de partager une tête de veau concoctée par les dirigeants du club, mais aussi de remettre un jeu de shorts floqué du logo de l’Entente, un logo réalise par Jean-Michel Morandière, buraliste aux Près St Jean.

Un jeu de shorts et de chaussettes offert par Francis Szabo, directeur de Tout’Habitat qui permet ainsi aux joueurs de jouer sur une même ensemble de maillots, shorts et chaussettes. La encore le président Marlot a tenu à faire remarquer : «Cela rappelle aussi qu'aider un club peut prendre toutes les formes, pas uniquement financière. » en remerciant chaleureusement les deux partenaires et amis du club.

Pour compléter cette semaine au chalet de Châtenoy-le-Royal, un rassemblement des moins de 13 ans avait lieu ce mercredi 19 février 2020, avec la présence d'une trentaine de jeunes qui se sont réunis pour s'entraîner sur le terrain de Charreconduit. Bon groupe, bonne ambiance, et de bonne augure pour cette école de rugby qui verra le jour la saison prochaine.

Durant les deux manifestations, des représentants de la commune sont passés et qui se réjouissent que le club reprenne vie ainsi.

JC Reynaud