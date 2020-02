Une soirée Gospel en quantité musicale et sonore

Une soirée avec deux chorales pour le prix d’une, La Chorale Gospel Chalon et le Singall Gospel de Dijon.

Le public a su répondre présent à cette soirée Gospel 2020 organisé sous les auspices de la Municipalité châtenoyenne, avec l’aide des petites mains bienveillantes du CCAS Arc en Ciel. Une salle bien pleine pour entendre et voir deux formations musicales venues de la ville centre avec la chorale Gospel Chalon crée en 2011 et la chorale Singall Gospel en provenance de Dijon, dont avait pu entendre une prestation en décembre 2018, dans cette même salle des fêtes, qui devient de plus en plus petite pour les nombreuses prestations musicales qu’elle accueille.

La première partie a permis de faire connaissance avec la chorale Gospel Chalon, dirigée pour la circonstance par le dynamique Sébastien Vaivrand, dont on sait combien il excelle aussi clavier en mains. Rythm’n blues, Spirituals, Soul et Gospel, tout y était pour faire aussi participer la salle. Presque une centaine de choristes que l’on pourra entendre le samedi 21 mars 2020 à 20h30 au Théâtre du Port Nord à Chalon sur Saône, avec un nouveau spectacle musical.

Une deuxième partie ou le concept Gospell est un peu différent avec la chorale dijonnaise Singall Gospell, une chorale crée en ce qui la concerne en 1995 et dirigée pour cette soirée châtenoyenne par la pétillante Rosella Cassarino. La aussi un concept ou Gospel et Soul ont eu une place importante qui semble avoir enchanté le public, surtout lorsque les deux chorales réunies sur scène ont interprétées cet air du « Zoulou blanc » Johnny Clegg avec son hommage à Nelson Mandela et le titre « Asimbonanga.

A notre avis la seule chose qu’il faudrait éviter, la trop nombreuse présence de micros sur la scène, le chant choral a suffisamment de puissance, surtout quand on est une centaine de choristes, pour faire passer le message musical du Gospel en autres.

JC Reynaud