Samedi 14 mars 2020 : Marché des producteurs à Châtenoy-le-Royal

Pour fêter le Premier Anniversaire de la boutique de l’Elevage Galoche, Anne-Laure et Cedric Galoche ont invité des producteurs locaux sur la place du Marché ce samedi 14 mars 2020.

Pas moins de 11 producteurs locaux seront installés sur la place du Marché et dans la boutique de l’avenue du Général de Gaulle. Tous sont producteurs sur la Saône et Loire ou de Cote d’Or toute proche.

Hormis l’organisateur de cette manifestation et dans le cadre de la première année de fonctionnement de la boutique GAEC Elevage Galoche - Bar à lait, laquelle présentera tous ces produits laitiers : lait, fromage blanc, yaourts, beurre, un seul producteur, artisan pâtissier, Romain Chaumette de Châtenoy-le-Royal, sous l’enseigne réputée de « La Bonne Brioche » sera à l’intérieur.

Les neuf autres producteurs seront installés sur la Place le long de l’avenue de Gaulle :

- Stéphanie Peulson, GAEC du Grand Coppis à Châtenoy-le-Royal avec ses produits volailles et viande bovine, pâtés et plats cuisinés maison.

- La Ferme de papa à Lalheue pour ses huiles de colza, farines de blé et épeautre

- Les Folies de papilles de Buxy et ses merveilleux caramels

- Les Douceurs du monde de Pontoux avec ses gâteaux à apéritifs, tablettes de chocolat.

- La Bergerie de la Saugeraie à Villeneuve-en-Montagne avec les produits ovins de sa ferme.

- Le Miel de Gilbert Bontemps à Boyer

- Les Plantes médicinales de Carol Couzon à Change (21)

- Les Plantes aromatiques d’Angélique Girard à Antully

- Les Confitures du Père Chavannes à Cormatin

Une belle journée en perspective à laquelle il sera possible de voir et complimenter « Janita » la belle Montbéliarde de l’élevage Galoche, fraîchement primée au Salon de l’Agriculture à Paris. Il y aura aussi des petits veaux nés récemment, peut-être les triplés de ce dernier week-end.

Les enfants ne sont pas oubliés puisqu’ils pourront effectuer des moulages et caresser la mascotte du jour. Pour les plus grands il sera possible de partager une assiette repas des produits locaux.

JC Reynaud

Samedi 14 mars 2020 de 9h à 18h,

Marché des Producteurs à Châtenoy-le-Royal,

place du Marché et avenue de Gaulle