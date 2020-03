Madeleine Mazières venue entendre Vincent Bergeret

C’est non sans une certaine émotion que Vincent Bergeret a eu la surprise de voir un soutien inattendu de Madeleine Mazières lors de la réunion publique de ce mercredi 11 mars 2020.

Un accueil et un grand salut à cette grande dame, de la part de deux de ses « filleuls » en politique au regard de Vincent Bergeret « que j’ai connu tout petit » a laissé entendre cette femme qui a marqué l’histoire chalonnaise par sa prestance, son engagement et sa gentillesse : « Une femme qui a été notre marraine politique et qui nous a apporté beaucoup dans notre engagement vis à vis d’autrui, ce qui est et doit être le propre de l’engagement Politique : être au service de la Cité. » a souligné Marie Mercier en unanimité avec Vincent Bergeret.



JCR