CORONAVIRUS - Vincent Bergeret, maire de Châtenoy le Royal annonce une série de mesures

Dans le contexte de crise sanitaire et afin de soutenir l'activité économique de la commune, j ai décidé conformément aux textes issus de la loi d’urgence du 23/03/2020 différentes mesures :

- L'exonération de la taxe locale sur la TLPE (taxe sur la publicité et les enseignes) du 1 avril au 31/12/2020.

- Le chantier de construction des logements seniors va redémarrer le 20 avril dans le respect des règles sanitaires pour la protection des salariés.

- Les services de la ville, ont su s’adapter sous l'impulsion de la directrice générale des services, et ont lancé les marchés publics pour les travaux votés au Budget 2020.

Les entreprises ont besoin de reprendre leur activité et l’administration doit les soutenir.

En lien avec les services du Grand chalon, les instructions d'urbanisme se poursuivent sans aucun délai supplémentaire.

Pour répondre aux besoins de la population et des plus fragiles notamment, les actions quotidiennes déjà mises en place se poursuivent, la référente du service personnes âgées Stella Bonnaventure se rend au domicile des aînés aussi souvent que besoin.

Le centre de loisirs va ouvrir ses portes durant les 2 semaines prochaines pour accueillir les enfants de soignants.

Je remercie les agents mobilisés tous les jours pour faire que cette période soit la moins douloureuse possible pour nos concitoyens.

Je suis bien sûr en lien permanent avec Marie MERCIER sénateur qui met en relation des professionnels et bénévoles pour la fabrication de masques.

Elle fait remonter au Sénat et au Gouvernement les difficultés que les entreprises rencontrent dans l’application des mesures gouvernementales.

Je remercie le président du Grand Chalon Sébastien MARTIN pour son implication active dans la recherche de masques alternatifs de catégorie 1 en tissu pour notre territoire.

Je pense à ceux qui sont touchés, malades ou qui ont perdu un être cher.

Je pense aux entreprises, à leurs dirigeants et salariés, certains secteurs seront plus touchés que d’autres et notamment le tourisme et la restauration.

J’espère que toutes les mesures seront au rendez-vous pour soutenir ces secteurs indispensables.

Il faut regarder vers l’avenir, et que tout soit mis en œuvre pour que chacun à son niveau soutienne la reprise économique quand elle sera là.

A l'issue de cette crise sans précédent, il faudra nous souvenir des soignants, de tous ceux qui nous permettent de nous nourrir au quotidien, et soutenir durablement les filières courtes et nos agriculteurs.



Vincent Bergeret

Maire