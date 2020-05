Châtenoy le Royal se prépare à un déconfinement progressif adapté.

En phase de confinement depuis le 17 mars 2020 et avec la volonté de mettre en place une phase de déconfinement progressif adapté, la commune de Châtenoy-le-Royal et la Municipalité en place, se prépare à reprendre une vie (presque) normale.

Afin de donner une juste information, notre site info-chalon.com s’est adressé à la commune de la périphérie chalonnaise de Châtenoy-le-Royal, afin de faire un point sur la situation et sur sa vie depuis le 17 mars 2020, avec en perspective un « redémarrage » progressif de l’activité.

S’agissant de la phase de confinement.

Durant la phase de confinement qui, à ce jour, est toujours effective, la commune a décidé d’assurer un service minimum, par de la présence, pour répondre aux besoins urgents de la population et afin de maintenir en état de fonctionnement le patrimoine de la collectivité

Tous les agents avec des pathologies anciennes ou récentes, les agents ayant des difficultés de garde d’enfants ont été écartés de cette première période. Une quinzaine d’agents et par rotation, répartie sur les services techniques, la police municipale, le CCAS, en Finances, en Relations Humaines et à l’administration générale a permis de répondre à toutes les demandes urgentes et rassurer au mieux les usagers. La prise en charge et le suivi des dossiers ont pu être réalisés afin de ne pas pénaliser davantage les entreprises et aucun délai supplémentaire n’a été appliqué pour le traitement des demandes. La police est intervenue quelques fois mais globalement le confinement s’est plutôt bien déroulé sur le terrain.

Toutes les personnes isolées, fragilisées, plus âgées ont été recensées par le biais de différents registres : plan canicule, suivi au CCAS…. Ces personnes ont été appelées afin de définir leurs besoins : auxiliaire de vie, courses et organiser une veille.

Un flyer a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune par les élus afin de rappeler les consignes et communiquer les deux numéros de téléphone à appeler en cas d’urgence 24 heures sur 24.

Les enfants de soignants ont pu être accueillis en lien avec les services scolaires de la ville de Chalon et dans le centre de loisirs de Chatenoy le Royal.

Une situation qui a été, semble-t-il, bien gérée tout en n’étant pas de tout repos et apportant de la fatigue pour celles et ceux qui étaient au service du public châtenoyen et pour qui le mot confinement n’avait, de toute évidence, que le nom.

En route pour un déconfinement progressif adapté

L’ensemble des agents de la ville du CCAS (hors pathologies listées dans le cadre de ce covid) reprendra son travail le 11 mai 2020, sur des horaires adaptés pour certains, par rapport au fonctionnement lui aussi adapté de la collectivité et des consignes sanitaires.

Les agents communaux seront donc soumis au respect de ces contraintes sanitaires : respect des gestes de barrière, des masques à ceux qui le souhaitent ainsi que pour ceux qui ne peuvent exercer leur activité, avec une distanciation physique de un mètre, des gants et du gel …. Une communication par affichettes et avec les feuilles paie d’avril ont été indiquées à tout le personnel communal. Certains agents devront être accompagnés de manière individuelle pour cette reprise

Ceux qui reçoivent du public, l’accueil se fera à nouveau mais de manière très progressive pour éviter les débordements comme si le confinement était encore présent. Pour ceux qui n’ont pas de contact avec le public, les missions seront assurées sans grand changement. Toutes les animations, festivités de mai et juin 2020 sont bien évidement annulées.

Remise en route depuis ce lundi 4 mai 2020

Les différents bâtiments communaux inoccupés depuis le 17 mars sont nettoyés dans la perspective éventuelle d’accueillir des scolaires et des enfants en centre de loisirs les mercredis : les écoles, les salles de centres de loisirs, la bibliothèque….

La mairie va rouvrir au public progressivement avec un maximum de trois personnes à la fois. Pour la question récurrente des passeports et cartes d’identité, la commune attend le feu vert du Gouvernement mais ne reprendra pas avant le 25 mai 2020.

Le CCAS va rouvrir également progressivement au public pour les demandes les plus urgentes et des rendez-vous seront donnés pour éviter un afflux de personnes simultanément

Les écoles devraient sans doute ouvrir à compter du 14 mai 2020, suite à une réunion en début de semaine avec les directeurs des trois groupes scolaires. Il a été décidé de les accompagner, les aider et compléter l’offre d’accueil notamment ( activités sportives, culturelles….) et ce en fonction des modalités qui ont été définies lors de la conférence de Presse du Gouvernement hier, jeudi 7 mai 2020

L’organisation technique a été vue : plan de circulation, balisage, nettoyage, présence des ATSEM et du personnel d’entretien, les personnels d’animations. La commune est prête pour accueillir et réagir, sachant que la garderie sera assurée le matin et le soir.

Quid des autres services ?

Il sera sans doute répondu favorablement aux demandes en accueil de loisirs le mercredi, mais en admettant et privilégiant les enfants de parents qui travaillent

Jusqu’au 25 mai 2020, la restauration se fera uniquement sous forme de pique-nique apporté par les familles, et ce pour seulement quatre jours d’école sachant que par la suite ce service se fera en fonction de l’activité du Collège

La bibliothèque va rouvrir dans la semaine du 11 mai 2020. Un drive va être organisé sans doute à compter du 25 mai. Dans un premier temps pas d’accueil de public en libre circulation : réservation du livre par téléphone, par mail et sur le site de la bibliothèque. La réouverture totale se fera ultérieurement. La commune souhaite conserver en priorité des créneaux pour permettre l’accueil éventuel des scolaires.

Les Services Techniques vont reprendre en totalité les chantiers, dans les trois secteurs : Espaces Verts, Voirie, Bâtiments.

L’entretien a été assuré durant la période de confinement, il n y a donc pas trop de rattrapage et les services travaillent dans l’éventuelle venue prévue en 2020, de la Commission Nationale du Jury « Ville et Villages 4 fleurs ».

Des mesures ont été prises pour soutenir l’activité et la ville soutient la reprise des chantiers au fur et à mesure des autorisations ( le chantier des logements seniors a repris depuis le 20 avril 2020; les travaux de voirie; le parvis de la mairie à compter du 11 mai, etc …). La volonté de la Municipalité est d’accompagner, à son niveau, les entreprises, commerces et artisans …

S’agissant des masques

Des masques tissus ont été commandés par la mairie et aussi via le Grand Chalon, les livraisons sont effectuées. Les masques sont distribuées par les élus au cours de ce long week-end du 8 au 10 mai 2020. Chaque membre du foyer sera doté directement. En cas d’absence au foyer un papier sera déposé dans la boite aux lettres indiquant les modalités de retrait auprès de la Mairie ou du CCAS. Les indications sont également données sur le site internet ou sur le Facebook de la commune.

Des masques tissus ont également été confectionnés par des bénévoles, ils ont été distribués en priorité aux personnes vulnérables et personnes âgées. Cet élan de générosité s’est vu stoppé par le manque de matière première ! Des masques papiers ont été distribués aux auxiliaires de vie pour leur permettre d’intervenir au domicile des personnes âgées.

Indiscutablement la commune de Châtenoy-le-Royal a su s’adapter au confinement depuis le 17 mars 2020 en mettant en avant l’intérêt des habitants et du personnel municipal pour la continuité du service public et en respectant les gestes barrières.

Peut-être verrons-nous prochainement la mise en place du nouveau Conseil Municipal, élu au premier tour des Municipales le dimanche 15 mars 2020 !

JC Reynaud