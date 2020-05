Valentina ... Le coup de coeur du jour d'info-chalon.com

Ils ont été l'un des rares commerces alimentaires à avoir tenu la barre dès le début du confinement. Et rien que pour cela, ils méritaient notre coup de coeur !

Un certain nombre de commerces ont baissé pavillon dès la mi-mars face à une situation sanitaire compliquée et surtout la grande inconnue. Ceux qui ont décidé de maintenir le cap, quoiqu'il se passe, se compte sur les doigts des mains. La pizzeria Valentina, située à Châtenoy le Royal, a maintenu le service à emporter avec la discrétion qui caractérise notre couple d'entrepreneurs. Alors rien que pour ça... info-chalon.com a décidé d'en faire son coup de coeur ! Les ventes à emporter de pizza sont maintenues ! Allez-y ... et leur sympathie vaut à lui seul la commande et le déplacement !

Pour voir toute la gamme de leurs produits, un nouveau site internet est proposé !

Paiement : CB - Titres restaurant - Espèces

50 AVENUE CHARLES DE GAULLE - 03 85 87 23 13