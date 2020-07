Un Conseil Municipal pour élire les délégués en vue des élections sénatoriales.

Comme toutes les communes du département, le Conseil Municipal de Châtenoy-le-Royal a élu ses délégués titulaires et suppléants pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020.

Un seul point à l’ordre du jour du Conseil Municipal du vendredi 10 juillet 2020, date obligatoire fixé par l’Etat pour toutes les communes intéressées et s’agissant de l’élection des délégués titulaires et suppléants des Conseils Municipaux en vue des élections sénatoriales, lesquelles auront lieu le dimanche 27 septembre 2020 en Préfecture de Saône-et-Loire à Macon.

Châtenoy le Royal, 6377 habitants, étant dans la tranche des quelques 80 communes du département ayant une population allant de 1000 à 8999 habitants, il s’agissait d’élire 15 délégués titulaires et 5 suppléants parmi les 29 conseillers municipaux de la commune, sachant cependant que trois Conseillers pouvaient voter à ce scrutin municipal mais ne pouvaient pas faire partie de la liste « Majorité Municipale », tout en étant dans l’obligation de voter, lors des élections sénatoriales, dans des Collèges liés à leur fonctions électives plus élevées : Marie Mercier, Sénateur de Saône-et-Loire votera au Sénat; Vincent Bergeret, élu départemental devra voter au Conseil Départemental et Fabrice Rignon remplacera Isabelle Dechaume, élue départementale et régionale, qui votera au Conseil Régional.

La parité était de rigueur pour ce vote à bulletin secret ou deux listes étaient présentées : la « Majorité municipale » avec 20 candidats et « Châtenoy pour la transition » avec 3 candidats, la candidate élue sur la troisième liste aux Municipales était excusée et avait donné son pouvoir à une Conseillère de la majorité municipale.

A l’issue du scrutin à bulletin secret, en fonction d’un savant calcul lié à un quotient et à la proportionnalité du résultat, la « Majorité Municipale » obtient 14 délégués et 5 suppléants et « Châtenoy pour la transition » une seule délégation titulaire.

Reste maintenant à prendre connaissance des candidatures, pour la Saône-et-Loire, à cette élection sénatoriale. Certains noms se murmurent, d’autres se confirment ? En finalité outre les trois Sénateurs renouvelables que sont Marie Mercier, Jean-Paul Emorine (Les Républicains) et Jérôme Durain (Socialiste et Républicains), élus actuels pour notre département, ce sont 172 Sénateurs qui devront être élus sur le territoire français et outre-mer, soit la moitié du Sénat le dimanche 27 septembre 2020. Nous ne manquerons de suivre cette élection.

JC Reynaud