160 000 Euros d’investissements pour les écoles durant l’été

La toiture du groupe scolaire primaire Rostand, les sanitaires de la maternelle Rostand, la réfection de deux classes, du dortoir et du couloir à la Maternelle Berlioz, et quelques réparations courantes dans les trois groupes, les écoles châtenoyennes prennent un coup de neuf.

Les travaux d’investissement dans les groupes scolaires ont toujours été une des priorités pour la Municipalité châtenoyenne en place. Les travaux ne peuvent être effectuer qu’en période de grandes vacances, afin de ne pas perturber le fonctionnement de la scolarité des élèves et particulièrement au cours de ce premier semestre 2020. A la veille de la rentrée scolaire 2020, le maire Vincent Bergeret, accompagné de Marie-Thérèse Boissot, adjointe aux affaires scolaires et François Boissier, ingénieur en chef des Services Techniques Municipaux, ont fait un tour d’horizon des travaux de l’été 2020

Le plus gros poste est cette année, la rénovation de la toiture de l’école primaire Rostand dont il s’agissait de remplacer le matériau en amiante existant et datant de 1962, parc un bac en acier isolé en laine de roche et isolation en laine de verre pour le toit comme cela avait été fait en 2018 pour l’école maternelle attenante. Cout de ces travaux 97 000€ TTC

Une école maternelle qui a vu également une rénovation complète des sanitaires dont il fallait mettre aux normes les installations datant elles aussi de 1962. Un chantier qui a été perturbé par des retards de livraison de matériel, les entreprises prestataires faisant le maximum pour ne pas perturber la rentrée des classes de ce mardi 1er septembre 2020. Une rénovation qui représente un cout de 36 000€ TTC

Autre chantier réalisé en régie municipale et par une entreprise locale pour le sol, la réfection complète de deux salles de classe, du dortoir et du couloir adjacent dans le groupe scolaire Berlioz, avec surtout un point fort l’amélioration de l’acoustique et de l’éclairage en Leds faisant l’effet d’être quasiment en plein jour. Le coût de ces travaux est estimé à 20 000 €TTC

Des petites réparations courantes dans le groupe scolaire Cruzille (Maternelles et Primaires), ainsi que dans l’école primaire Berlioz ont complété cet ensemble des travaux dans les écoles pour cette rentrée 2020

Le maire Vincent Bergeret a tenu à souligner l’importance de tels investissements, au total pour cette année 2020 la somme de 160 000€ TTC : « Des travaux ayant lieu régulièrement à cette époque de l’année et tous les ans, afin de maintenir en bon état de fonctionnement des installations dans les trois groupes scolaires et s’apprêtant pour la rentrée de ce mardi 1er septembre 2020. »

Maintenant place à la rentrée scolaire 2020 dans les conditions sanitaires liées à la pandémie.

JC Reynaud