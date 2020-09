 ESCCR Retour sur le terrain pour les chiens et les maitres

Education et sociabilisation, deux maillons indispensables au bon équilibre du chien.

Le club canin « Education et Sports Canins Chatenoy le Royal » fera sa rentrée le samedi 12 septembre 2020 pour les cours d’éducation.

Les horaires sont : le samedi après-midi de 14h30 à 16h00 et le dimanche matin de 10h30 à 12h00.

Les cours sont dispensés par des éducateurs confirmés. Les chiots à jour de leurs vaccins sont admis à partir de l’âge de 2 mois et vont être éduqués par la méthode naturelle. Les cours d'éducation structurés se font par niveaux pour les jeunes chiens et les plus âgés. D’autres activités comme l’agility, l’obéissance, le pistage, l’attelage… sont possibles pour les adhérents et adhérentes qui souhaitent poursuivre dans le sport canin.

Le club fait également la formation pour les maîtres détenant des chiens dits "dangereux" (permis chien).

Malheureusement, à cause du Covid19, cette année le club a dû annuler son concours d’agility de septembre. Si rien ne s’y oppose le concours d’obéissance du 7 novembre aura bien lieu.

Sur le site du club, les mesures barrières sont de rigueur et le port du masque est fortement recommandé.



C.Cléaux