Multi’Gym de Châtenoy le Royal, Bien être et dynamisme au programme

Des semaines bien remplies pour les 9 animateurs (trices) diplômés (ées) de l’association

C’est après avoir signé la convention avec la mairie que Multi Gym a repris toutes ses activités dès ce lundi 7 septembre 2020.

C’est environ 30 heures de cours par semaine que se partagent les 9 animateurs (trices) du lundi au vendredi, hors vacances scolaires et jours fériés, pour satisfaire à la demande des adhérents et adhérentes. Toutes les activités sont ouvertes à partir de l’âge de 16 ans sauf la Zumba qui peut se pratiquer dès l’âge de 14 ans.

Il est possible de s’inscrire toute l’année dans la limite des places disponibles.

L’adhésion à l’association coûte 62€ + le coût des cours :

- Le Yoga pour une séance hebdomadaire vous en coûtera 52€,

- La marche nordique à raison de 2 heures hebdomadaires 55€

- La Gym, Step, Zumba, Postural Ball, Renfo musculaire et Cardio 36€ pour un nombre de séances illimitées.

Pour un forfait annuel de 98€ il y a la possibilité de faire multi activités.

Les nouveaux adhérents (tes) peuvent effectuer 2 séances d’essais maximum.

Lors de leurs réinscriptions les anciens (nes) adhérents (tes) doivent fournir un certificat médical (valable 3 ans) de non contre-indication à la pratique de la gymnastique et tous les ans pour les plus de 70 ans.

Les nouveaux (elles) adhérents (tes) doivent fournir un certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique de la gymnastique.

Force est de constater que toutes ces activités ont besoin de beaucoup d’espace, c’est 4 salles qui sont mises à la disposition de Multi’Gym.

Les diverses activités sont réparties en fonction des jours à la salle de danse de Berlioz, à la salle d’évolution au sol, au gymnase J. Prévert ou au Gymnase A. Colas. La marche nordique se pratique en plein air.

Dans le contexte actuel, chaque adhérent ou adhérente doit apporter son matériel pour éviter tous les risques de contamination et respecter les consignes et mesures sanitaires mises en place.

- Masques obligatoires jusqu’à l’entrée des salles

- Distanciation sociale de 1m2 autour de chacun

- Respect absolu des gestes barrières

- Pas d’utilisation générale du matériel commun

- Un accès limité aux vestiaires est accordé

- Le port de chaussettes antidérapantes ou chaussons de salle est vivement recommandé pour la salle d’évolution au sol (salle de judo).

Pour tous renseignements vous pouvez prendre contact avec la présidente :

Delphine PEYTAVI

Tél : 06 89 90 24 66

Adresse mail : [email protected]

Site internet : multigymchatenoyleroyal.wifeo.com



C.Cléaux