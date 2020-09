Depuis aujourd’hui 14 septembre 2020 et jusqu’au 4 octobre, des affiches annoncent une exposition au nom de « Sauvage des rues ». Des banderoles sont actuellement visibles en mairie expliquant les raisons de cette manifestation.

Une animation sous forme d’une balade commentée, d’environ deux heures, dans les rues et/ou espaces verts de la commune aura lieu le samedi 26 septembre à partir de 10 heures. Le point de rendez-vous est à la bibliothèque municipale côté Place Berlioz.

Cette balade aura pour but de reconnaitre les plantes sauvages, découvrir leurs vertus, sensibiliser à l'impact des pesticides sur la santé et la biodiversité et communiquer sur les alternatives.



JCR