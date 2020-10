Dimanche 27 septembre 2020, brocante du Châtenoy Rugby Club

Exposants faites-vous inscrire dès aujourd’hui, visiteurs réservés cette journée.

Avec l’accord de la Municipalité châtenoyenne, dimanche 27 septembre 2020 dès 6h du matin pour les exposants, 7h pour le public et jusqu’à 19h, au stade de rugby de Charréconduit, le Chatenoy Rugby Club organise sa traditionnelle manifestation de brocante, puces et vide-grenier avec bien évidemment le port du masque obligatoire compte-tenu des circonstances actuelles.

Une manifestation ouverte à tous avec une buvette tenue par les bénévoles et dirigeants du club de rugby ou il sera possible de déguster frites, sandwiches et de se désaltérer à la buvette.

Pour les exposants, le mètre linéaire est fixé à 1€.

Pour les visiteurs l’entrée est gratuite.

Renseignements et réservation au 06 03 67 65 57

