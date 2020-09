Des travaux de voirie dans le quartier des Castors

Une réfection de chaussée d’un coût de 135 000 € pour 6 rues du quartier des Castors

C’est en présence de Pierre Robergeot chef de chantier et Frédéric Michaut conducteur de travaux chez Eurovia que Vincent Bergeret Maire de la commune, accompagné de Roland Bertin adjoint à la voirie et de François Boissier ingénieur en charge des services techniques, a effectué la visite des travaux de réfection de chaussée des rues du quartier des Castors. Les rues d’Alsace, du Mâconnais, des Pyrénées, de Provence, l’impasse du Morvan et l’allée de Franche-Comté ont retrouvé une chaussée toute neuve.

Ces travaux, inscrits et budgétés au plan pluriannuel de voirie, ont commencé ce début de semaine et se poursuivront une partie de la semaine prochaine très certainement jusqu’à mercredi 23 ou jeudi 24.

C.Cléaux