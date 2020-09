Mise au point d’info-chalon !

Quand vous rencontrez une présidente d’association se rendant à son Assemblée générale et que vous êtes étonné ( info-chalon.com ) de n’avoir pas été invité, alors que vous suivez régulièrement cette association et que cette présidente vous dit : « Nous n’avons pas invité la Presse car il parait que vous ne couvrez pas les Assemblées Générales ».

Ô surprise ! Sauf si le Ministre de la santé dans sa conférence de Presse sanitaire du jour a spécifié une telle décision, ce qui n’est pas le cas semble-t-il ! En ce qui concerne info-chalon.com et particulièrement ses correspondants locaux de Châtenoy-le-Royal, ils ont toute latitude (eux) de la part leur Rédaction pour couvrir ce type de manifestation locale.

Le choix de couvrir ou non reste à la discrétion du correspondant qui est censé bien connaître la vie associative de son secteur, sachant que toutes les Assemblées générales ne peuvent être couvertes, surtout quand parfois elles se situent le même jour et dans un créneau horaire serré.

Dans le contexte sanitaire que nous vivons, info-chalon.com se doit d’être aux cotés de la vie associative qui a beaucoup souffert de cet arrêt brutal lié à la pandémie et au confinement, causant pour bon nombre une rupture de la vie active et sociale associative, bouleversant les saisons engagées et obligeant pour cette timide reprise de la nouvelle saison, à revoir le fonctionnement, l’accueil de ses membres, tout en respectant le normes sanitaires imposées.

Pas facile dans un tel contexte. La Presse est là pour remplir son rôle informatif auprès des adhérents et du grand public. Evitons de généraliser et notre site info-chalon.com , fort de son lectorat de plus en plus important, est là pour soutenir aussi bien la vie économique que la vie associative, sans cacher aussi l’espoir d’un juste retour publicitaire.

JC Reynaud