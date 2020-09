Une bonne participation des adhérents(tes) à l’AG de MULTI’ GYM 

Une soixantaine d’adhérents et adhérentes se sont retrouvés le 23 septembre 2020 pour l’AG de l’association à la salle des fêtes Maurice Ravel de Châtenoy-le-Royal.

La présidente Delphine Peytavi a ouvert la séance, rappelant que l’AG qui était initialement prévue le 17 juin sur la saison 2019/2020 avait été reportée en raison de la crise sanitaire, et que seuls(es) les adhérents(tes) présents(tes) lors de cette saison avaient été convoqués.

S’adressant ensuite aux élus :

« Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement la municipalité d’être à l’écoute de nos attentes, de nos demandes de créneaux pour nos cours, et de nous mettre gratuitement à disposition les différentes salles de sports tout au long de l’année ainsi que pour sa subvention annuelle qui nous permet de développer de nouveaux cours.»

Après avoir énoncé l’ordre du jour de cette assemblée générale, expliqué les différentes activités qu’il est possible de pratiquer, la présidente a fait le bilan de cette année sur fond de crise sanitaire et les conséquences pour l’association.

Comme pour beaucoup d’associations qui ont des salariés, avec cette pandémie, c’est un vrai casse-tête chinois vis-à-vis des intervenants en fonction de leur statut, pour savoir comment seront pris en charge les mois d’activités partielles.

Il n’y a pas d’AG sans un rapport sur les comptes et la parole est revenue à Maryse Géniaux trésorière pour en faire la présentation. Avec un excédent de 14 000€, les comptes laissent apparaître une trésorerie saine.

Une belle initiative

Pendant le confinement, Julie Brayard a proposé spontanément des cours, en créant le groupe ̏garde la pêche˝ sur Facebook. De nombreux coachs sportifs de Multi’Gym et d’ailleurs ont rejoint ce groupe en proposant tous les jours des cours en direct et en replay. Son initiative, qui métrite d’être saluée, fera très vite boule de neige parmi les intervenants de Multi’Gym, permettant ainsi aux adhérents(tes) de pouvoir suivre par internet une partie des cours et de garder un lien social.

L’après confinement

Dès le 8 juin quelques cours ont été proposés à l’étang Chaumont, avec toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de contamination. Belle réussite pour l’association qui a su rebondir et apporter un peu de bien-être en ces périodes difficiles.

L’association, qui a su gardé son dynamisme, a clos sa saison 2019/2020 avec 401 adhérents en présentant une grande diversité d’activités qui sont reconduites pour la nouvelle saison 2020/2021.

Vincent Bergeret, Maire de Châtenoy-le-Royal qui assistait à cette AG, accompagné de Pascale Lepers, adjointe à la vie associative et d’Henri Lombard, adjoint aux affaires sportives, a félicité l’association pour ses choix de reprise d’activité en dépit de la situation sanitaire (reprise le 8 juin à l’Etang Chaumont et le 7 septembre dans les salles) tout en rappelant l’importance de bien respecter les protocoles et mesures sanitaires. Il a aussi rappelé l’importance de continuer de vivre et d’animer la vie de la commune.

C.Cléaux