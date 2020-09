Remerciements et félicitations à l’Assemblée générale du Tir Sportif

Juste avant d’entrer dans une année bizarre, les tireurs du tir Sportif de Châtenoy-le-Royal ont obtenu des résultats sportifs et les bénévoles de l’association sportive ont une nouvelle fois répondu présent pour en assurer le bon fonctionnement

S’il est, parmi les associations sportives de la commune, une association qui porte haut les couleurs de Châtenoy-le-Royal c’est bien le Tir Sportif. Il suffit d’écouter les résultats sur seulement le peu de compétitions ( 13 sur les 45 habituelles dans une saison). Au total pour les Championnats individuels et par équipes quelques 120 Médailles Or, Argent et Bronze confondues

Cette situation liée à la crise sanitaire a modifié beaucoup de choses. La reprise en mai pour l’arbalète et ses entrainements à l’extérieur, puis début septembre avec des pas de tirs adaptés aux conditions sanitaires, tout ceci a permis petit à petit de remettre les armes au bout du bras ou à l’épaule.

La Présidente Yvonne Le Floch, en exercice pour cette Assemblée Générale statutaire a voulu remercier et féliciter bien évidemment les tireurs pour leurs résultats, mais aussi pour leur engagement au regard du club, que ce soit pour leur patience face aux conditions sanitaires, mais aussi pour leur engagement bénévole dans la vie du club que ce soit principalement vis à vis de travaux entrepris dans les stands ou du coté du bar et de la cuisine : « Je tiens à féliciter tous les tireurs ayant participé aux divers championnats et les médailles obtenues sont le fruit d’un travail assidu. Notre club est très convivial et cela c’est grâce à vous tous . »

Des remerciements également en direction des autorités municipales présentes, Delphine Loriot et Jean Sébastien Labaune, conseillers municipaux représentant le Maire et son adjoint au Sports retenus par les élections sénatoriales à Macon; Gérard Tollard, président du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et sports et de l’Engagement Associatif, ainsi que Jean-Marc De Micheli, président de l’Office Municipal des Sports de Châtenoy le Royal.

Un bilan financier qui laisse ressortir une gestion saine et équilibrée. Des résultats sportifs très satisfaisants et un véritable engagement associatif, sur et pour la commune, le Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal a donc pu élire une nouveau Comité Directeur de 20 membres et comme l’on ne change pas une équipe qui gagne, le dit Comité a reconduit dans leurs fonctions le Présidente Yvonne Le Floch et son vice-président Daniel Guillot; la trésorière Pascale Pons et la secrétaire Cécile Le Floch, les autres membres élus ayant chacun un rôle à assurer pour le bon fonctionnement de l’association..

C’est le président départemental des Médaillés de la Jeunesse et Sports et de l’Engagement Associatif, Gérard Tollard qui commencera la série des remerciements des officiels : « Je remarque que les présidents se succèdent mais que l’état d’esprit demeure, une continuité qui fait plaisir à voir. Quant à vos résultats ils sont la résultante de la qualité de la formation enseignée et le bénévolat est une véritable institution au sein du Tir Sportif.»

Pour le président de l’OMS, Jean-Marc De Micheli : « On vit une époque un peu difficile et pour les sportifs c’est difficile à assimiler avec toutes les modifications des règles sanitaires. Cela a dégradé la vie sportive et certains clubs sont en difficulté. Bravo pour votre optimisme et félicitations pour vos résultats car vous êtes une véritable référence sur le département. »

Les élus, Delphine Loriot et Jean Sébastien Labaune, lesquels se sont présentés car il s’agissait de leur première Assemblée Générale dans cette fonction, ont eux aussi apporté leurs félicitations et ont rappelé quelques engagements de campagne, particulièrement au regard d’une nouvelle structure attenante au stand de tir, structure dont la réflexion porte aussi sur son multi-usage sportif.

JC Reynaud