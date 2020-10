La Soirée des Trophées de l’OMS n’aura pas lieu

Décision pas facile à prendre au sein du bureau de l’Office Municipal des Sports mais avec les conditions sanitaires liées à la crise que vit le Pays en ce moment, le Président Jean-Marc De Micheli a proposé d’annuler la Soirée des Trophées initialement prévue le 27 novembre 2020 à la salle des fêtes.

Une soirée qui a pour but de récompenser les sportifs les plus méritant de la saison écoulée en leur remettant un Trophée souvenir, mais aussi comme ce fut le cas en 2019, un équipement pour tous les clubs adhérents à l’OMS.

Durant cette même soirée le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, du Sport et de l’Engagement associatif remettait aux bénévoles du Département une récompense pour leurs bons et loyaux services rendus à la vie associative. Cette manifestation n’aura pas lieu à Châtenoy-le-Royal.

On le voit ces manifestations qui revêtent une certaine importance dans la vie associative font les frais de la crise sanitaire actuelle mais reste une sage décision dans le contexte actuel.

Cependant l’Office Municipal des Sports a décidé de remettre une dotation de 300 € par association sportive, sous forme d’un Bon d’Achat chez « Sport 2000 » avec la possibilité de choisir un autre fournisseur dans le cadre de fournitures spécifiques pour un club. Bon d’achat qui sera remis a chaque association lors de l’Assemblée générale de l’OMS qui se tiendra le vendredi 11 décembre 2020. Une convocation sera adressée à chaque association sportive.

JC Reynaud