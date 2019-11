Les Chalonnais étaient au rendez-vous pour «Maguy Marin : l'urgence d'agir»

Hier soir, avait lieu la projection de «Maguy Marin : l'urgence d'agir» au Mégarama Axel, une soirée qui entrait dans le cadre du festival Instances et organisée par La Bobine, en partenariat avec l'Espace des Arts et le Conservatoire du Grand Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.

Lundi soir, à 19 heures 30, La Bobine, association Chalonnaise pour le cinéma, en partenariat avec l'Espace des Arts et le Conservatoire du Grand Chalon, donnait rendez-vous aux Chalonnais au Mégarama Axel, pour la projection de «Maguy Marin : l'urgence d'agir», documentaire retraçant la carrière de la mère du réalisateur, David Mambuch.



Il entrait dans le cadre du festival Instances, qui a lieu dans ces deux sites emblématiques de la culture à Chalon-sur-Saône que sont l'Espace des Arts et le Conservatoire du Grand Chalon, jusqu'au 21 novembre, représentés, aux côtés de Chantal Thévenot, présidente de La Bobine, lors de cette soirée, par Philippe Buquet, directeur de l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saôneet Philippe Cheloudiakoff, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres et directeur adjoint chargé de la danse du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon, afin de présenter ce documentaire qui a plu, bien entendu, à celles et ceux qui aiment la danse mais aussi à un autre public qui pense que l'art transcende, soigne et aide à vivre.



Depuis plus de 35 ans, Maguy Marin s'est imposée comme une chorégraphe majeure et incontournable de la scène mondiale. Son parcours et ses prises de positions politiques engagent à l'audace, au courage et au combat. En 1981, «May B.», son spectacle phare inspiré de l'univers du dramaturge irlandais Samuel Beckett, bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur la danse. Une déflagration dont l'écho n'a pas fini de résonner.



Ce documentaire passionnant déroule, outre le fil d'une riche œuvre, une pensée qui cherche à concilier danse et collectivité, culture artistique et politique.



Preuve s'il en faut qu'une fois n'est pas coutume, La Bobine avait le compas dans l'œil : «Maguy Marin : l'urgence d'agir» a attiré 137 personnes.



Prochain film proposé par l'association Chalonnaise des amoureux du 7ème art, «En mille morceaux», film de Véronique Mériadec, avec Clémentine Célarié et Serge Riaboukine, jeudi 21 novembre, à 19 heures 30, toujours au Mégarama Axel au 67 Rue Gloriette. Une soirée organisée dans le cadre de la Semaine Internationale de la Justice Restaurative et des 26èmes Journées Nationales Prison.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati