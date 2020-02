Samedi «Made in Bangladesh» au Mégarama Axel

Dans le cadre du festival Lumières d'Asie, La Bobine vous donne rendez-vous samedi après-midi, au Mégarama Axel, pour la projection de «Made in Bangladesh» ou l'histoire vraie d’une ouvrière textile de Dacca à l’origine du premier syndicat de femmes au Bangladesh. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi après-midi, à 17 heures, dans le cadre du festival Lumière d'Asie, qui a lieu jusqu'au 9 février, l'association Chalonnaise des mordus du 7ème art, La Bobine vous donne rendez-vous au Mégarama Axel pour la projection de «Made in Bangladesh», un film signé Rubaiyat Hossain, une des rares réalisatrices bangladaises.



Avec 4,5 millions de salariés dans le secteur textile, dont 80% de femmes, les ouvrières sont en première ligne dans une société patriarcale répressive.



C'est tout le sujet de «Made in Bangladesh»...



Synopsis:Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.



Avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Deepanita Martin et Shujan Mahmud.



Dans cette oeuvre, Rubaiyat Hossain poursuit sa thématique féministe inaugurée avec «Les Lauriers-roses rouges» (2015) en traitant de la condition ouvrière des femmes au Bangladesh.



Un film positif et plein d’énergie!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati