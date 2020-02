La Bobine vous propose «3 Aventures de Brooke» au Mégarama Axel

Dans le cadre du festival Lumières d'Asie, La Bobine vous donne rendez-vous en début de soirée, au Mégarama Axel, pour la projection de «3 Aventures de Brooke» ou la flânerie d'une jeune chinoise en Malaisie. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce samedi, à 19 heures 30, dans le cadre du festival Lumière d'Asie, qui a lieu jusqu'au 9 février, l'association Chalonnaise des mordus du 7ème art, La Bobine vous donne rendez-vous au Mégarama Axel pour la projection de «3 Aventures de Brooke», entre Hong Sangsoo et Éric Rohmer, un premier film de de la réalisatrice et monteuse chinoise Yuan Qing à la fois léger et sophistiqué, dans lequel une jeune étudiante en goguette grandit à travers trois rencontres en Malaisie.



Ce film qui suit les tribulations d'une jeune femme un peu perdue a été récompensé de la Montgolfière d'argent au Festival des trois continents de Nantes en 2018.



Synopsis:Xingxi, une jeune Chinoise, voyage seule au nord de la Malaisie. Elle y vit trois aventures distinctes, et comme parallèles, dont le point de départ est identique : par une journée de grande chaleur, perdue au bord d’un chemin, elle est victime d’une crevaison de vélo…



Avec Xu Fangyi, Pascal Greggory, Ribbon, Kam Kia Kee et Andrew Lok.



Triptyque délicat et sensible à voir surtout si vous aimez le cinéma d'Éric Rohmer!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati