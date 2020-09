Projection de «Adolescentes» jeudi au Mégarama Axel

Demain, au Mégarama Axel, La Bobine vous propose «Adolescentes»,un film documentaire de Sébastien Lifshitz, autour d'Emma et Anaïs ou l'âge des premières fois, des doutes, des choix et des craintes. Plus de détails avec Info Chalon.

Difficile de faire la part entre réalité et création dans «Adolescentes», le film documentaire de Sébastien Lifshitz.



Jeudi, à 18 heures 30 et 21 heures 10, l'association Chalonnaise pour le cinéma, La Bobine, vous propose de le découvrir au Mégarama Axel.



Synopsis : «Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. "Adolescentes" suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois. À leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. À travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années».



Ce regard sur l'adolescence se révèle être aussi une enquête sur les familles, tout comme sur les déterminismes sociaux qui dirigent l’éducation de ces deux ados, si dissemblables et pourtant si complémentaires.



Entre le réalisateur et les deux jeunes femmes qui ont vécu toute leur vie à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), le contrat était simple : les filmer une trentaine de jours par an, pendant cinq longues années.

Véritable radiographie de l'adolescence française sans concession — il y a des mots crus, des scènes douloureuses, d'autres très triviales ou très tendres — le film raconte leur chemin vers l'autonomie d'ados autour des mues d'Emma et Anaïs, devenues des jeunes femmes indépendantes.



La journaliste et critique cinéma, Marilou Duponchel, qualifiera (à juste titre) ce film de «précipité bouleversant de notre époque» (cf. l'article des Inrockuptibles du lundi 7 septembre 2020).



Une poignante chronique au long cours, filmée avec une justesse remarquable.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati