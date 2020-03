Saint Ambreuil : Mardi 10 mars 2020, réunion publique de la liste « Saint Ambreuil Avenir »

Commune de 506 habitants avec une seule liste déclarée « Saint Ambreuil Avenir » détaillera ses intentions lors de la réunion publique du mardi 10 mars 2020 et l’occasion de présenter l’ensemble de la liste.

Une équipe qui s’est constituée autour d’une tête de liste, Gérard Pariat, médecin hospitalier et composée de 14 colistiers, comme le veut la règle en la matière pour ce type de commune de moins de 1000 habitants.

« Ecoute, Vivre ensemble, Cadre de vie, Proximité » sont les grandes lignes que présente Saint Ambreuil Avenir, dont Gérard Pariat précise les raisons d’un tel objectif : «Nous voulons donner un nouvel avenir à Saint-Ambreuil. Notre engagement s’inscrit dans le vivre ensemble et la qualité de vie de chacun des habitants sur notre commune et nous devons tout mettre en oeuvre pour la rendre agréable et dynamique. » tient à souligner la tête de liste de « Saint Ambreuil Avenir. »

Puis d’entrer un peu plus dans le détail : « Nous avons comme principaux objectifs de :

- défendre et maintenir le service public : mairie, école, accompagnement dans les démarches administratives.

- Associer les habitants à la vie de notre commune.

- Réfléchir et communiquer sur l’aménagement et le développement du territoire communal.

- Etre à l’écoute des associations de la commune pour favoriser le vivre ensemble.

- Participer à la vie de la Communauté de Communes « Entre Saône et Grosne »

- Maintenir la fiscalité communale. »

Pour Gérard Pariat et son équipe, la réunion publique de ce mardi 10 mars 2020 à 19h30 à la salle des fêtes, sera l’occasion de mieux faire découvrir également ses colistiers et de répondre aux questions des habitants de Saint Ambreuil : « Cette équipe est constituée de femmes et d’hommes tous désireux de s’engager dans la vie communale, en étant à l’écoute des habitants pour mieux les accompagner au quotidien » a tenu à préciser pour conclure, le tête de liste de « Saint Ambreuil Avenir. »

JC Reynaud