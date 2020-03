Municipales à Saint Ambreuil : « Vivre ensemble » pour la liste Saint-Ambreuil Avenir

Autour d’une liste représentative, Gérard Pariat a fixé les objectifs d’un programme réaliste et approprié au « Vivre Ensemble » sur la commune.

Ultime réunion publique pour la liste unique « Saint-Ambreuil Avenir » qui se présente aux Municipales 2020 sur la commune. Il a appartenu à la tête de liste, Gérard Pariat de redonner les objectifs fixés pour la future mandature, des objectifs qui ont été distribué sous forme d’un tract dans toutes les boites aux lettres des habitants de la commune, laissant également place aux membres de la liste en leur identité, âge et fonction professionnelle.

« Notre programme s’inscrit dans le vivre ensemble et la qualité de vie de chacun des habitants de notre commune. Une liste représentative du village ou chacun peut se reconnaître au sein de celui-ci. C’est une équipe citoyenne, d’hommes et de femmes de tous les horizons, de tous les hameaux et faite pour rassembler tout le monde. » a donné en introduction à cette réunion publique dans la coquette salle des fêtes un peu trop exiguë pour cette soirée. On notait la présence du maire sortant François Duparay et du maire de Châtenoy-le-Royal, Vincent Bergeret.

Après avoir présenté chacun de ses colistiers, 15 au total ( 6 femmes et 9 hommes), Gérard Pariat a repris tous les points définis dans les objectifs de la liste avec un accent particulier pour l’école, dont la commune tient essentiellement à voir continuer cette classe isolée et qui présentera la pétition communale aux instances de l’Inspection d’Académie ce jeudi.

Force est de constater que la vie d’un village revêt une autre dimension au regard de communes plus importantes, mais force est de constater comme certains points sont communs et parfois lié à des décisions soient de l’Etat ou de la vie de Communauté de Communes.

Il y a cependant des spécificités qui font dire que la commune se doit de bien accueillir, de bien aider, de bien participer et d’être aussi un élément moteur pour le bon fonctionnement de ce lien social dont beaucoup parle et qui est certainement encore plus fort au sein de communes de l’importance de Saint Ambreuil ( 517 habitants).

Alors quand il s’agit de revoir les différentes fonctions de la mairie pour les adapter aux besoins des habitants; de relancer le fleurissement pour rendre agréable la vie communale et assurer un bon accueil; de soutenir les actions de deux associations actives; d’aménager des circuits piétonniers balisés; d’entretenir les bâtiments et les chemins communaux; de mettre en valeur le patrimoine local, ou encore de promouvoir les forces vives de la commune au regard des entreprises exerçant sur la place et évidemment d’avoir un rôle participatif important au sein de la communauté de commune « Entre Saône et Grosne », on comprend mieux les raisons du « Vivre Ensemble » souhaité et voulu par la liste de « Saint Ambreuil Avenir » que mène Gérard Pariat. C’est une autre dimension de la Politique au sens large, cette civilité relative à l’auto-gestion d’une communauté qu’il fait bon vivre quand on se plonge dans la vie d’un village comme Saint Ambreuil.

JC Reynaud