Face à la fracture numérique, Christophe Venin apporte la solution

La toute jeune entreprise implantée à Rully, vise à répondre à l'angoisse de chacun d'entre nous, face à la complexité toujours plus grande du monde numérique qui nous entoure. Les explications d'info-chalon.com.

Retraité de la gendarmerie nationale, Christophe Venin a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel à sa vie. C'est du côté de Rully que ce professionnel a décidé d'ouvrir son entreprise dédiée à l'assistanat numérique. Ce sont des solutions sur mesure qui sont proposées par Christophe Venin afin de répondre au plus près du terrain pour celles et ceux d'entre nous, noyés, sous le flot d'obligations numériques. Lutter pour l'inclusion numérique, c'est le leitmotiv de Mon Assistant Numérique avec des formations personnalisées en fonction des besoins et des interventions à domicile avec votre propre matériel.

En l'espace de quelques heures, vous aurez l'occasion d'avoir sous la main, un professionnel capable de vous apporter toutes les réponses attendues. Configuration de vos outils numériques, pédagogie individualisée, sensibilisation aux arnaques numériques et même mise en main de vos smartphones. C'est dire que tout le panel de l'univers numérique est couvert par l'assistant numérique qu'est Christophe Venin.

Intervention sur un rayon de 30 km autour de Chalon sur Saône Mobile : 06 60 81 97 21

[email protected]