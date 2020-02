MUNICIPALES - Et une autre liste à Fontaines avec Claude d'Aix et Agir pour Fontaines

Communiqué de presse de Agir pour Fontaines

"Pour construire cette équipe, nous avons pris le temps de la réflexion, le temps de la consultation et de la concertation. Il ne s’agissait pas de faire dans la précipitation, mais bien de tout faire pour réunir au sein d’une même liste, l’ensemble des personnes issues de toutes les composantes représentatives de Fontaines et désireuses de s’engager, de s’investir ensemble pour notre village, faisant fi des querelles du passé et désireuses de s’entendre et de sortir du schéma d’un clan s’opposant à un autre. C’est donc le choix d’unir toutes les forces vives que nous proposons à tous les Fontenois,avec une équipe volontaire pour travailler ensemble à faire que notre village soit :

Audacieux, Dynamique et attractif, Solidaire et Convivial.

Audacieux dans sa démarche visant à promouvoir les initiatives environnementales et de développement durable.

Dynamique, en développant une dynamique économique, touristique et culturelle. Attractif, en proposant des services bénéficiant à toute la population, en préservant notre patrimoine, en améliorant notre cadre de vie et notre environnement.

Solidaire, en développant les liens et les actions sociales et solidaires.

Convivial, en développant la proximité, en étant à l’écoute et courtois avec Tous, en favorisant les Initiatives Associatives.