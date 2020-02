MUNICIPALES - Réunion publique annoncée pour "Ensemble pour Jambles"

Mercredi 11 mars à la salle des fêtes de Jambles

La liste « Ensemble pour Jambles » vous invite à une réunion de présentation des candidats à l’élection municipale du 15 Mars 2020. Cette réunion se tiendra :

Le Mercredi 11 Mars 2020 à 18h30 à la salle des fêtes de Jambles

Nous vous présenterons les projets du futur mandat qui nous paraissent essentiels. Nous serons également à votre écoute pour échanger sur des sujets que vous aimeriez aborder ou des propositions que vous voudriez faire.

Nous vous attendons nombreux. Un pot sera offert à l’issue de cette réunion.

Candidats de la liste groupée « Ensemble pour Jambles »

BERTIN BOUSSU Luc Maire sortant

GRANDJACQUES Guillaume

BOLZANI Christian Conseiller Adjoint sortant

PRUD’HON Marie

JALABERT Pascal Conseiller sortant

SASSOT Agnès

OQUIDAN Isabelle Conseillère sortante

SBERNA Gianni

ANCEY Frédéric TIKONOFF Nicolas

CHAPUIS Jacqueline

Cette liste se veut apolitique, dynamique et soudée. S’inscrivant dans la continuité du mandat précédant, elle agira pour l’amélioration du cadre de vie des habitants du village, et aussi pour la défense des intérêts communaux. Renouvelée à 60%, elle est constituée de 7 hommes et 4 femmes.