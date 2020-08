Au Bois de Marloux à Mellecey, la bêtise franchit encore un cran

Pas un jour ne passe sans que de fidèles lecteurs nous adressent ce genre de clichés. C'est dire que le comportement des habitants de l'agglomération ne s'améliore pas, malgré les appels de plus en plus vifs à respecter la nature. Une situation d'autant plus agaçante pour un certain nombre de concitoyens, que les déchetteries sont totalement gratuites d'accès. On ne peut évidemment pas considérer qu'il s'agit d'un acte lié à la problématique d'accès aux déchetteries du secteur mais bien un acte de pure bêtise.

L.G