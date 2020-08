En substitution de leur traditionnel tournoi d'été qui devait être organisé du 10 au 23 août et qui a été annulé du fait de la situation sanitaire et des nombreuses contraintes engendrées, le club avait décidé d'organiser le week-end dernier un tournoi multi chances (TMC) moins contraignant du fait d'un nombre restreint de participants.

Ce samedi a donc eu lieu le TMC Messieurs et ce dimanche celui des Dames avec à chaque fois 8 participant(e)s venus de toute la région.

Sous un temps très clément et une température élevée, les matchs se sont déroulés à un rythme soutenu, juste entrecoupés d'une pose repas bien appréciée de toutes et tous, organisateurs y compris. Les conditions sanitaires ont bien sûr été respectées avec masque obligatoire à l'intérieur, désinfection entre chaque match des chaises, tableaux de marque etc....

Chaque joueuse et joueur a ainsi disputé 3 matchs qui ont déterminés les finales.

A ce petit jeu, le titre est revenu à David Fulchiron du club hôte face à Sébastien Desmichel du club de Rully en ce qui concerne les Messieurs. Le titre des Dames est quant à lui revenu à Marlène Colino (licenciée au Comité de Saône et Loire) face à Amandine Seguin du club de Rully.

Les remises de récompenses suivies du pot amical se sont déroulées en présence des représentants de la municipalité (Mesdames Lauriot et Oudot et Monsieur Boulling) et du Président du Comité de Saône et Loire de Tennis Pascal Busseret)

Inscriptions Ecole de Tennis et Renouvellement des Licences Adhérents

Le club, malgré l'interruption liée au confinement, a néanmoins tenu tous ses engagements de tenue du nombre de séances. Même si conséquences économiques liées à la crise sanitaire il y a eu , (principalement l'annulation du traditionnel tournoi sur une quinzaine de jours en Août), le club a décidé de reconduire les mêmes tarifs que la saison dernière soit pour 30 séances de l'Ecole de Tennis :

- pour 1h00 : 200 €

- pour 1h30: 260 €

- pour 1h00 supplémentaire: 100 €

- pour le mini tennis: 120 €

3 créneaux sont prévus pour les inscriptions et découverte:

- le mercredi 2 septembre de 15h30 à 18h30

- le samedi 5 septembre de 14h00 à 17h00

- le mercredi 9 septembre de 15h30 à 18h30

De même, le club a décidé de maintenir les mêmes tarifs pour les licences adhérents que la saison précédente (90€ pour adultes simple, 145€ pour un couple, 175€ famille, 60€ étudiants, 45€ jeune moins de 18 ans)

Les renouvellement pourront se faire aux mêmes créneaux proposés ci dessus.