Samedi rencontrez Sophie Desseigne à la Bibliothèque Municipale de Chalon-sur-Saône

Samedi, dans le cadre du festival «La vie comme elle bat», la poétesse Sophie Desseigne sera à la Bibliothèque Municipale de notre ville, pour une lecture de son dernier livre. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre du festival «La vie comme elle bat», qui a lieu ce week-end, la poétesse Sophie Desseigne vous donne rendez-vous, samedi 7 décembre, à 11 heures, Salle de l'Esperluette de la Bibliothèque Municipale de Chalon-sur-Saône, pour une rencontre et la lecture de son livre, «La vie comme elle va», paru en 2017 et accueilli dans la collection Polder (coéditée par la revue Décharge et les éditions Gros Textes).



Responsable d'une maison d'éditions basée à Dijon, p.i.sage int.érieur, et conservateur de bibliothèque à l'Université de Bourgogne, Sophie est tombée en poésie toute petite avec Jean Desseigne, son père, lui-même poète.



L'âge venant, un peu comme les saumons qui reviennent dans leur rivière de naissance, elle a eu envie de remonter la chaîne du livre, histoire de se désaltérer à cette source et de proposer un peu d'eau fraîche aux lecteurs…



Ne voyez aucune prétention dans cette métaphore liquide!



À partir de 2013, elle s'est peu à peu autorisée à se dévoiler comme poétesse.



Son livre est chaudement encadré par les commentaires des poètes Christian Degoutte en préface et d'Yves-Jacques Bouin.



«Souriante mais dupe de rien, elle ne s'en laisse pas conter par les apparences : sous le courant des jours, elle voit, elle entend, elle renifle ce qui travaille les gens, ce qui point les êtres. Dans chaque poème de La vie comme elle va elle parle de nous» (Christian Degoutte)



«Et le lecteur reprend souffle au dernier poème, après cet emballement d'images au quotidien, qu'un humour tendre souligne» (Yves-Jacques Bouin).



Durée : 1 heure environ.

Tarif : entrée libre.

(Crédits photoss : Marché de la poésie de Paris 2014 © Décharge)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati