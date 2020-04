JAZZ À COUCHES N’AURA PAS LIEU

Soumise aux directives prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de corona virus, l’association Jazz à Couches se voit dans l’obligation d’annuler la 34e édition du Festival qui devait se dérouler du 1er au 4 juillet.



Lors de ces dernières semaines, nous avons suivi avec attention l’évolution de la crise sanitaire en cours, réfléchissant quotidiennement aux conséquences que celles-ci auraient sur le déroulement de notre festival. Nous avons envisagé, avec espoir, enthousiasme et adaptabilité, diverses possibilités d’aménagement, garantissant la sécurité de chacun. Ces derniers jours, les fenêtres se resserraient, et la décision de l’annulation du festival planait de plus en plus sur notre détermination.

Les nouvelles mesures préventives annoncées ce lundi, notamment l’interdiction de la tenue de festivals jusqu’au 15 juillet, ne nous laissent plus d’alternative.

Aussi, c’est avec une grande peine que nous sommes contraints d’annuler la 34ème édition du festival Jazz à Couches, qui devait se dérouler du 1er au 4 juillet 2020. Pour la première fois depuis l’année 1987, nous ne serons pas au rendez-vous, mais le fondement de cette décision est d’intérêt collectif, et la santé de tous, primordiale.

Nous adressons notre plus vif soutien aux artistes, techniciens et entreprises partenaires, directement impactés par cette crise.

Nous adressons tous nos remerciements aux bénévoles et partenaires qui s’étaient d’ores et déjà engagés dans la préparation de cette manifestation.

Nous vous donnons rendez-vous en 2021, pour une édition que nous espèrerons plus fédératrice que jamais.



Le Bureau de l'Association du Festival de Jazz