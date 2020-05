Ello Papillon sort un nouvel album pour l’été 2020

Ello Bernigal, alias « Ello Papillon » souhaite un large soutien financier du public pour ce troisième album ayant comme titre « A Rebours » avec une souscription participative sur Ulule.

Il s’agit à nouveau d’un album tout public dont le titre « A Rebours » est un mélange d’ambiances éléctro pop, de chansons françaises sur des textes poétiques comme sait écrire Ello Papillon. Au total une dizaine de titres sont proposés : « Mon sang tôt; « En sourdine »; « A Rebours »; « Sing »; « Cupidon », etc …

Pour réaliser cet album Ello papillon a besoin de votre aide. Ello a mis en place un financement participatif sur Ulule. La somme qui sera recueillie permettra de payer tous les frais inhérents à une telle réalisation : la studio d’enregistrement, mixage, mastering, conception du livret, impression et gravage des CD, la Société de Produits Mécaniques SDRM, les commissions d’Ulule et les contreparties. De son coté Ello fera un apport personnel de 3000€ sur ses fonds propres pour finaliser et financer la totalité de la réalisation de cet album.

Alors n’hésitez pas à aider Ello Papillon qui, comme elle se plait à être et à faire « papillonne » entre chansons françaises et électro pop, qui chante, joue du piano, de la guitare, de l’accordéon et des percussions et ce depuis plus d’une dizaine d’années. Elle a déjà réaliser deux albums, dont un album jeune public qui a reçu un coup de coeur de l’Académie Charles Cros.

Pour rejoindre le fonds participatif, il suffit de cliquer sur le lien suivant :

https://fr.ulule.com/3eme-album-dello-papillon/

et ce jusqu’au 9 mai 2020.

Dépêchez-vous !

JC Reynaud