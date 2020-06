Le MuséoParc d'Alésia rouvre ses portes le 6 juin

En 52 avant J.-C., après plus de mois de siège... la victoire penche du côté de Jules César. En 2020, après plus de deux mois de confinement, le MuséoParcAlésia a cette fois le sentiment d'avoir gagné une partie de la bataille.

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture au public le samedi 6 juin à 10h, dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrière.

Son Président Marc Frot fait ce vœu : « Je souhaite que le MuséoParc Alésia, qui a connu une belle saison l'an passé, réouvre au plus tôt pour espérer maintenir cette dynamique et continuer à faire plaisir à nos visiteurs ». Et pour prolonger ce plaisir, le MuséoParc Alésia restera exceptionnellement ouvert jusqu'au 30 décembre !

La résilience des français sera récompensée cet été. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine, loin des foules et dans un cadre rassurant, au cœur de l'Auxois.

6 bonnes raisons pour venir au MuséoParc Alésia :

- C'est en milieu rural, au calme

- En intérieur, les expositions sont présentées dans de grandes salles, qui permettent de profiter sans se bousculer

- Le site propose des activités en plein air, en toute liberté

- On peut se promener autour du Centre d'interprétation, autour des fortifications et sur les vestiges de la ville gallo-romaine

- On peut pique-niquer sur les tables installées dehors

- On va visiter les autres sites du réseau ÉpiquesÉpoques dans l'Auxois

Voici, en bref, les grands rendez-vous de l'été à ne pas manquer (sous réserve de modifications liées à l'actualité) :

- L'exposition permanente consacrée à la bataille d'Alésia

- L'exposition temporaire « Dans les cuisines d'Alésia » qui sera visible du 27 juin au 30 décembre

- Visites top chrono et « balad'archéo » sur les vestiges

- Rencontre avec un légionnaire entre les lignes de fortifications

- Les démonstrations d'artisanat antique tous les week-end en juin et en semaine cet été

- Les 2 vols en montgolfière le 17 juillet et le 14 août

- Le Festival Image sonore le 23 juillet

- Le week-end "pax romana" les 15 et 16 août avec des animations autour des sports antiques

- Le cinéma de plein air « Astérix, le secret de la potion magique » de Louis Clichy et Alexandre Astier, le samedi 15 août

- Visite en autonomie de la ville gallo-romaine en 3D sur tablette

Mesures de prévention COVID-19 :

Afin de protéger les visiteurs et le personnel du MuséoParc Alésia, voici les aménagements mis en place :

- port du masque obligatoire à partir de 11 ans

- distribution de gel à l'entrée et dans différents points en plus des sanitaires pour un lavage de mains réguliers

- plexiglas de protection sur les comptoirs d'accueil et en boutique

- respect de la distance physique de 1 mètre minimum

- port du masque ou de visière par le personnel

- sens de circulation indiqué pour éviter les croisements

- audioguides et tablettes systématiquement désinfectés

- écrans tactiles désactivés

- fauteuils roulants et chaises cannes systématiquement désinfectés

Ces nouvelles dispositions n'empêcheront en rien l'équipe du MuséoParcd'accueillir les visiteurs avec le sourire pour leur faire passer un bon moment, en famille ou entre amis.