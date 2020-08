Deux dernières séances des Soirées du parc le mardi 18 août

Découvrez le parc géobotanique du parc Georges-Nouelle comme vous ne l’avez jamais fait, guidé par des conteuses, des jongleurs et autres artistes de spectacle vivant qui auront investi quatre espaces différents du jardin…

Accueilli à l’entrée du Jardin Géo Botanique par un comédien qui incarne « un maître de cérémonie », le public est alors invité à pénétrer dans le jardin de façon poétique avant de constituer 4 groupes (de 20 personnes max) et à se positionner dans le jardin.

L’expérience est à la fois individuelle et collective : chaque groupe vivra sa propre expérience. Chaque soirée sera différente. Plus qu’une programmation précise, il s’agit d’un concept global : une balade artistique au jardin mêlant le conte, la lecture, la poésie, le concert, la danse, les arts visuels… où on invite les gens à être curieux et à venir découvrir, tout en douceur.



Infos pratiques :

Deux derniers moments artistiques conviviaux et gratuits : le mardi 18 août, séances à 18 h et à 20 h (et non plus 19 h 30 comme précédemment annoncé).

Gratuit

Tout public : propositions familiales. Jauge à 80 personnes, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

Réservation est obligatoire au 03 85 90 50 90.