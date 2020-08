Le 20 août - Baroque en Saône-et-Loire ! Un après-midi avec les musiciens de l'Ensemble Correspondances

A Sampigny les Maranges.

Du 16 au 22 août 2020, 5 musiciens de l'ensemble Correspondances sillonnent la Saône-et-Loire : 7 étapes à la rencontre du public et d'artisans d'exception dans des lieux de patrimoine de premier plan, pour 7 soirées musicales et festives au plus près du territoire.



Chaque jour pendant une semaine, les musiciens rejoignent un nouveau lieu de patrimoine, mènent des ateliers d'initiation à la musique baroque à destination des plus petits, en alternance avec des démonstrations d'artisans, proposent un concert au programme concocté selon leur humeur, et partagent les impressions du public à l'occasion d’un pique-nique partagé en fin de soirée.

16h00: rendez-vous à la Turbine pour les ateliers familiaux autour de la musique, rencontre avec 3 artisans (une potière, un apiculteur, et un créatrice de tissages et macramés)

18h: Concert de l'ensemble Correspondances à l'église de Sampigny-lès-Maranges

19h: Repas convivial sur la parvis de l'église - food truck de Santenay "Gratinades et Pizzas"

Informations supplémentaires sur le site de la Turbine, organisateur de l'événement: www.laturbine.org / ou de l'ensemble Correspondances: https://www.ensemblecorrespondances.com/

La mairie de Sampigny-Lès-Maranges est partenaire de cet après-midi musical.