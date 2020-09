Une originalité aux prochaines journées patrimoine au château Pontus de Tyard à Bissy sur Fley !

Cette année, elles vont se décliner sous plusieurs aspects : un volet patrimoine et poésie avec l'automne des poètes, un volet patrimoine et terroir avec un marché gourmand, un volet patrimoine et enfants avec des jeux dédiés.

Bien sûr, des visites guidées du château sur les 2 jours avec un focus sur la bibliothèque virtuelle de Pontus de Tyard, présentée dans une salle du château.

Déroulé :

-vendredi 18 sept à 20h : l'automne des poètes : spectacle proposé par des comédiens amateurs des alentours sur le thème du courage

- samedi 19 sept : patrimoine et poésie : visites libres et guidées de 10h à 18h30 et à 17h : l'automne des poètes (voir ci-dessus)

-dimanche 20 sept de 10h à 18h30 : patrimoine et terroir: marché gourmand : possibilité de se restaurer sur place le midi chez des producteurs locaux invités (charcuteries, terrines de canard, porc, fromages, friture de poissons, escargots, miel, chocolats, bières, vins du château etc ......)

Animations diverses toute la journée : musique avec les Moustiquaires, théâtre avec la comédienne Francine Vidal, jeux anciens, etc .....

Visites guidées du château et de la bibliothèque virtuelle de Pontus de 10h à 18h30.