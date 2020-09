Odile LUBINEAU, nouvelle Présidente de l’Ensemble Vocal de Bourgogne

Lors de l'Assemblée Générale de l'Ensemble Vocal de Bourgogne (EVB) qui s'est tenue ce mardi 8 septembre à Meursault, Patrice SCHAAL après presque 10 ans de présidence a transmis le flambeau à Odile LUBINEAU.



Le nouveau bureau qui animera le chœur sera constitué des 2 vice-présidents Martine SOUTENET et Raymond MEUNIER, d'Odile VIDAL comme trésorière, d'Odile SCHAAL comme secrétaire. Jean THEVENOT apportera son assistance comme trésorier-adjoint et Evelyne DUVERT comme secrétaire-adjointe chargée de la communication.



Patrice SCHAAL et Michel DALERY (ex-secrétaire) restent au CA et se sont réjouis de l'élection de cette nouvelle équipe pour assurer la continuité de l'association dans cette période de Covid, mais aussi de la reprise des répétitions dans des conditions adaptées.

Il a été souligné le bon bilan financier résultant des concerts du Messie de Haëndel donnés en octobre 2019 à Chalon, Dijon et Tournus ainsi qu’à la Madeleine à Paris en décembre dernier.

Lors des échanges, il a aussi été rappelé le besoin de recruter dans le pupitre des Basses.

Un premier week-end de reprise, après 6 mois d’interruption, a eu lieu les 5 et 6 septembre, avec en vue un premier concert de Noël le 13 décembre à Beaune, et peut-être d’autres, si les conditions sanitaires le permettent.

Pour 2021, qui sera l’année du cinquantenaire de l’EVB, le Chœur envisage de donner en octobre 2021 le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier.

Après l'AG les choristes ont aussi remis un cadeau à leur jeune chef Jean-Charles DUNAND, qui fêtait ses 30 ans.

Contacts : [email protected]