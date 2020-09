Cuisery vous attend avec une offre culturelle de qualité

Chacun connaît le marché du livre de Cuisery, le 1er dimanche de chaque mois, mais le Centre Eden, les spectacles du Palace, l’ouverture à l’art par l’association Les Artistes amateurs de Cuisery ? Jany Chalot, nouvelle adjointe à la culture et Béatrice Lacroix-Mfouara, maire de Cuisery, se font les ambassadrices de la culture cuiserotaine pour Info-chalon.

Mme Lacroix-Mfouara le déplore, mais c’est le lot de toutes les communes de France et de Navarre : la crise sanitaire du Covid a stoppé toutes les animations, le mois de mars s’est abattu comme un rideau de fer. Or, il se trouve qu’à Cuisery, après un déconfinement progressif, les habitants ont senti comme un vent de fraicheur : dès le 17 juillet, un concert musical donnait le signal d’une renaissance… avec toutes les précautions sanitaires, bien entendu. Les animations ont donc repris depuis cet été, à la grande joie des spectateurs. Jany Chalot l’annonce d’emblée « Nous allons même à contre-courant, puisque nous allons étoffer l’offre de spectacles ! »

Jany Chalot apporte sa vision du beau

Cuiserotaine à l’accent chantant, Jany Chalot voit sa fonction d’adjointe à la culture, loisirs et communication à sa façon, toute singulière : « Je souhaite participer au beau, autant dans l’aspect du village que dans le relationnel. Trouver de l’extra dans l’ordinaire, c’est comprendre que de petites choses, même modestes, peuvent embellir la vie des Cuiserotains. »

Jany Chalot n’était pourtant pas dans les sentiers de la politique locale. Mais elle avait pour elle ce regard et cette certitude qu’on peut toujours créer de la beauté où l’on veut. « Depuis 5 ans, je suis présidente des jardins partagés, puis le Village du Livre m’a sollicitée pour présider son concours de nouvelles. Et il y a 2 ans, j’avais proposé d’embellir la Grande-rue avec de grands drapés de couleur. La mairie m’avait alors donné carte blanche. Cette expérience m’a permis de rencontrer Cuisery, ses habitants, son mode de fonctionnement. Et plus encore, l’ouverture d’esprit des élus. Je me suis dit “allons-y, il y a des choses à faire pour que les gens se retrouvent, restaurer le lien et la convivialité.”





Le Village du Livre, c’est quoi ?



Pour la petite histoire, la France compte 8 villages et cités du livre, un concept qui introduit la culture du livre en milieu rural, dans des régions touristiques habitées par l’histoire. Des libraires de livres anciens et d’occasion, des professionnels des arts et des métiers du livre tels que relieurs, doreurs, graveurs, imprimeries artisanales, se sont installés à demeure au sein de ces cités. Cuisery est l’une de celles-là depuis 1999 et propose, toute l’année, des événements culturels : Printemps des poètes, concours de nouvelles, rencontres littéraires, concerts, spectacles vivants, marché du disque et de la bande dessinée (voir le site Village du Livre Cuisery).

« Nos bouquinistes ont repris les anciens commerces de la Grande-rue, ils sont ouverts toute l’année, précise Mme Lacroix-Mfouara. Chaque bouquiniste a sa spécialité, ce sont de vrais professionnels du livre : à côté de livres de poche, vous pouvez découvrir des livres rares, de véritables trésors ! Et chaque 1er dimanche du mois, le marché du livre rassemble à Cuisery d’autres marchands venus de tous horizons. En dehors des bouquinistes, la Grande-rue abrite un relieur, une imprimerie à l’ancienne et une artiste-peintre, Brigitte Derbigny.”

La renommée de Cuisery s’étend aussi dans un autre domaine artistique, comme le précise Jany Chalot : « Un groupe d’artistes Les Artistes amateurs de Cuisery fait venir des artistes d’ici et d’ailleurs pour des expositions. Cuisery commence à devenir une référence dans ce domaine. Ce que nous visons toujours, c’est la mixité des talents. » La page Facebook de l’association Les Artistes amateurs de Cuisery est ici.





Et pour la danse, le théâtre ou la musique : Le Palace !

Cuisery jouit d’infrastructures de qualité, dont une salle de spectacle de 235 places, Le Palace. « Nous relançons la saison culturelle, précise Jany Chalot, avec l’idée de créer des rendez-vous mensuels. Nous souhaiterions que les habitants se disent ‘Tiens, qu’est-ce qu’on joue ce mois-ci au Palace ?’ Le challenge est donc d’accueillir des spectacles moins chers, mais toujours de qualité, par exemple en sollicitant directement des artistes, sans passer par les boites de production.” »

Davantage de spectacles, tout en restant dans la qualité, est-ce mission impossible ? La commission culturelle présidée par Jany Chalot joue le jeu, n’hésitant pas à s’écarter du consumérisme pour tester de nouvelles propositions plus audacieuses. « Il règne dans cette commission une écoute sincère de chacun et une ouverture d’esprit qui me donne beaucoup d’espoir. Tout y est réalisable. »





Le Centre Eden, ou Découvrir la nature de bas en haut : faune, flore et firmament !

Structure culturelle départementale, le Centre Eden propose au public — notamment scolaire — des animations à visée scientifique et expérimentale sur (et dans) la nature. Comprendre les milieux naturels, le développement durable ou l’astronomie et bien d’autres thèmes avec les membres de l’équipe d’animation, tous de formation scientifique, en font un lieu de découverte très prisé. Le gîte à proximité permet d’accueillir des classes découvertes de toute la France. « Le cabinet des curiosités est une petite merveille, ajoute Jany Chalot. Mais on s’étonne que le centre Eden soit plus connu au niveau national que local. » À noter que le 27 septembre aura lieu une Foire Nature où vous pourrez acheter plantes, arbres, graines, plantes médicinales, produits naturels, décorations de jardins, etc. (à voir ici).

Le mot de la fin sera celui de madame le Maire : « J’ai bon espoir que nos choix en matière de culture attirent davantage de Chalonnais et de Mâconnais. Pour ma part, je n’hésite pas à me déplacer dans ces villes pour voir un spectacle de qualité. Étant donné que nous en programmons à Cuisery, je me dis que l’inverse pourrait être vrai. Nous commençons d’ailleurs à avoir un volant de spectateurs enthousiastes des saisons précédentes. »

Nathalie Dunand

[email protected]

Dimanche 27 septembre : Foire Nature du Centre Eden, renseignements : 03 85 27 08 00

Le site du Centre Eden.

Le site Village du Livre Cuisery

La page Facebook : Les Artistes amateurs de Cuisery.