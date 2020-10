AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Paul MOTTET

DRACY-LE-FORT, - CHALON-SUR-SAÔNE



Christine, son épouse ;

Emmanuel, Sébastien et Delphine, ses enfants ;

ses petits-enfants ;

Matthieu, Charles-Edouard, ses beaux-fils ;

ses frères, ses sœurs, beaux-frères

et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ses amis,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul MOTTET



survenu le 15 octobre 2020 à l'âge de 70 ans suite à une longue et douloureuse maladie.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 19 octobre à dix heures trente en la cathédrale de Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Des dons au profit de "L'œuvre des Pupilles et Orphelins des Sapeurs-Pompiers".

Cet avis tient-lieu de faire-part et de remerciements.

La famille remercie l'ensemble du personnel soignant de l'HPSM et Marianne, Emilie, ses infirmières.

Jean-Paul repose 115, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.